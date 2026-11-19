CANCAN.RO a intrat în posesia unor stenograme explozive din dosarul manelistului Niculae Danciu, cunoscut drept ”Segher”, acuzat de trafic de persoane, proxenetism și constituirea unui grup infracțional organizat. Sub pretextul că își dorește relații serioase cu ele, metodă cunoscută drept ”Loverboy”, acesta ar fi amăgit mai multe femei, pe care ulterior le transforma în ”mașini de făcut bani”, fiind obligate să se prostitueze.

Manelistul Niculae Danciu, zis ”Segher”, este nimeni altul decât tatăl lui Mario Danciu, tânărul care a provocat și tragedia din parcarea Parcului Pantelimon, în care a ucis cu mașina un băiețel de 9 ani, iar sora lui a fost grav rănită. Acum, atât el, cât și fiul său, apar într-un dosar de amploare instrumentat de DIICOT.

Procurorii în indică pe manelist ca fiind unul dintre cei care a pus bazele grupării ”Burtea”, specializată în exploatarea femeilor în mai multe țări din Europa.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, acesta ar fi folosit celebra metodă ”Loverboy” pentru a atrage victime. Mai exact, sub promisiunea că își dorește o relație serioasă, de iubire și de viitor, le exploata de fapt, interesele lui fiind de natură financiară.

Victimele erau trimise să practice prostituția în Olanda și Germania, iar toți banii încasați erau obligate să-i trimită manelistului.

În rechizitoriu apar discuții tensionate între el și una dintre victime, majoritatea plecate din cauza banilor.

Lui ”Segher” i s-a reproșat că este întreținut, atât el, cât și familia lui: „Eu te întrețin pe tine și pe copiii tăi (… )Ți-am plătit casa asta de 10 ori”, îi spune la telefonul una dintre femei.

Într-o altă discuție apare și afirmația: „Dar eu că ți-am dat sute de mii de euro…”

Sunt doar câteva dintre replicile pe care DIICOT le-a inclus în referatul prin care a solicitat arestarea preventivă a persoanelor cercetate.

Nici accidentul mortal comis în Pantelimon nu l-a ținut departe de probleme

Procurorii au aflat și pe ce cheltuia manelistul bani primiți de la victime. Se pare că acesta își cumpăra case și bolizi de lux.

Una dintre martorele de la dosar a povestit că a cumpărat împreună cu el o casă de 200.000 de euro, dar artistul și-ar fi luat, printre altele, inclusiv un BMW Seria 7.

Banii erau trimiși în țară doar în numerar și cu ajutorul unor oameni de încredere sau șoferi, ca să nu ridice suspiciuni la bancă.

De asemenea, fiul său, Mario, în vârstă de 17 ani, este cercetat și el în dosar, procurorii suspectându-l că ar fi folosit aceeași metodă ca și tatăl său pentru a exploata femei. Toate astea, chiar în timp ce era judecat pentru accidentul mortal comis în 2024!

”Numitul DANCIU Mario zis DAVID, din aprilie 2026 și până în noiembrie 2026, s-a implicat alături de tatăl său DANCIU Niculae zis SEGHER și de ceilalți membri ai grupării infracționale, în activităţi de recrutate de pe teritoriul României în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, a persoanelor de sex feminin, coordonarea clienților care urmează să beneficieze de serviciile sexuale, precum și de activarea și promovarea anunțurilor pe sit-urile de specialitate, folosind locațiile utilizate de ceilalți membrii ai grupului infracțional în vederea exploatării sexuale a victimei recrutate.

Folosind metoda ”loverboy”, cel puțin din luna aprilie 2026 (fără a se putea stabili cu exactitate data), numitul DANCIU Mario zis DAVID, prin inducere în eroare, i-a câștigat încrederea victimei [nume anonimizat], determinând-o să se îndrăgostească de el. Imediat recrutării, numitul DANCIU Mario zis DAVID prin acțiunile sale și folosind diverse tactici manipulative, i-a oferit victimei sale o variantă „mai bună” a vieții, reușind astfel să satisfacă necesitățile emoționale ale acesteia și să aibă un control total asupra ei, dar falsitatea sentimentelor de iubire invocate de susnumit față de victima rezultă din faptul că pe perioada relației acesta a avut în paralel mai multe relații de iubire cu alte femei („Dă-mi și mie o gagică!… Să moară familia mea… De fac nimic cu ea, de vreo muncă, de nimica. Dacă nu, pe bune. gagica mea pe bune”)”.

Din interceptări mai reiese că fiul manelistului își ținea victimele în jigniri și umilințe, după ce le câștiga încrederea.

”Astfel, în cursul anului 2026, după momentul recrutării și până în prezent, prin acte de șantaj emoțional (promisiuni de iubire) („viața mea”) și violență verbală („fă retardato”, „handicapato”, „terminato” „ai avut spume pe tine”), numitul DANCIU Mario zis DAVID a determinat-o pe victima [nume anonimizat] să accepte practicarea prostituției pe teritoriul Germaniei în folosul său material”.

În acest caz, procurorii DIICOT au dispus arestarea preventivă a 14 persoane, incluzându-i pe ”Segher”, fiul acestuia, dar și mama lui. Mai mult, anchetatorii precizează că aceștia s-ar fi sustras cercetărilor, urmând să fie făcute demersuri pentru solicitarea arestării lor în lipsă.

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