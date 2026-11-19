Elena Udrea nu scapă de problemele cu legea. Nici bine nu a fost eliberată din închisoare că este chemată din nou în instanță. Fostul ministru al Turismului se află în mijlocul unui proces deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea recuperării unor datorii în valoare de 1,7 milioane de euro.

La mai bine de un an de la eliberarea sa din închisoare, numele fostul ministru al Turismului apare din nou într-o acțiune deschisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În urma unui demers legal, Fiscul ar urma să recupereze 1,7 milioane de euro de la un bărbat care îi datorează acești bani Elenei Udrea.

Practic, ANAF urmărește să execute silit sumele pe care bărbatul trebuie să i le plătească Eleni Udrea, banii ajungând direct în conturile statului. Banii ar urma să acopere parțial datoria pe care fostul ministru o are către bugetul de stat, inclusiv o parte din prejudiciul de peste 9 milioane de lei din dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea, chemată din nou în instanță

În 2025, ANAF reușise să recupereze aproximativ 5,2 milioane de lei (din executarea silită a mai multor bunuri și proprietăți) din totalul de 9 milioane de lei a prejudiciului din dosarul „Gala Bute”. Elena Udrea a fost eliberată conționat din închisoare anul trecut, pe 17 iulie, după ce a executat 3 ani și 10 luni de închisoare în urma condamnării de 6 ani primită în dosarul „Gala Bute”.

Litigiul cu ANAF nu este singura problemă pe care Elena Udrea o are în ultima perioadă. Numele fostului ministru al Turismului apare într-un proces deschis de către Biroul de Turism și Tineret (BTT) care vizează obținerea unui teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați aflat în apropiere de Lacul Străulești, în sectorul 1 al Capitalei – teren cumpărat de Elena Udrea în anul 2006. În acest proces mai sunt implicate trei persoane: doi bărbați și o apropiată a Elenei Udrea.

Terenul ar fi făcut parte în trecut din fosta bază sportivă și de agrement BTT din zona Străulești. Prin această acțiune de contestare, Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) are ca scop recuperarea terenului, însă procesul este îngreunat deoarece în cadrul procedurilor de recuperare a prejudiciilor, în 2015, DNA a pus sechestru asupra terenului, iar mai târziu a fost scos la licitație publică ANAF. Mai exact, BTT încearcă să recupereze terenul în timp ce statul încearcă să îl vândă.

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