Cătălin Măruță a vorbit despre noul proiect în care este implicată fiica sa, Eva Măruță. Prezentatorul TV a oferit detalii despre experiența acesteia pe platourile de filmare ale serialului „Tati Time”, dar și despre modul în care vede viitorul profesional al celor doi copii ai săi, Eva și David.

În timp ce își continuă activitatea în televiziune, Cătălin Măruță urmărește cu atenție evoluția profesională a copiilor săi. Eva Măruță filmează în prezent pentru serialul „Tati Time”, iar tatăl său spune că este impresionat de implicarea și seriozitatea de care aceasta dă dovadă. Totodată, prezentatorul consideră că atât Eva, cât și David vor reuși să își construiască propriul drum în viață, indiferent de domeniul pe care îl vor alege.

Eva Măruță, implicată în filmările serialului „Tati Time”

Eva Măruță face parte din distribuția serialului „Tati Time”, producție aflată în filmare și regizată de Letiția Roșculeț. Pentru fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei, proiectul reprezintă o nouă etapă în actorie, după aparițiile din filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Prezentatorul a mărturisit că ajunge frecvent pe platourile de filmare pentru a-și vedea fiica și spune că este convins că aceasta se descurcă foarte bine.

„O vizitez destul de des, dar cum se descurcă, cred că trebuie să o întrebi pe Letiția Roșculeț, regizoarea. Eu cred că foarte bine, îi place foarte mult ceea ce face și cred că face o treabă senzațională. Abia aștept să apară serialul, pentru că e vorba de un serial de data aceasta și sper să ajungă la oameni pe măsura muncii pe care au depus-o acești oameni.”

Cum vede Cătălin Măruță viitorul televiziunii

Întrebat dacă o vede pe Eva urmând o carieră în televiziune peste câțiva ani, Cătălin Măruță a declarat că transformările din media fac dificilă orice predicție pe termen lung.

Prezentatorul consideră că modul în care oamenii consumă conținut s-a schimbat semnificativ și că viitorul televiziunii clasice rămâne o necunoscută.

„Peste mai mulți ani, când va fi mai mare, sper să mai fie televiziunea așa cum o știm noi în ziua de astăzi. Pentru că dacă stăm să ne gândim, fiecare om are televiziunea lui în buzunar: telefonul mobil. Dar eu îmi doresc atât pentru Eva cât și pentru David să facă lucruri care îi fac fericiți, lucruri care le plac. Și eu și Andra am făcut ce ne-a plăcut și cred că asta contează. Pentru că dacă părinții sunt fericiți și copiii nu, n-ai făcut absolut nicio treabă.”

Mesajul despre Eva și David

În cadrul interviului acordat pentru Viva, Cătălin Măruță a fost întrebat și dacă se vede, în viitor, predând ștafeta fiicei sale într-un proiect de televiziune. Răspunsul său a fost unul clar: nu își dorește să impună un traseu profesional copiilor săi, fiind convins că aceștia au capacitatea de a-și construi propriul destin.

„Eu cred că atât Eva, cât și David sunt suficient de inteligenți să-și creeze drumul lor în viață. Fie că merg pe drumul meu sau al Andrei, sunt convins că o să facă o treabă senzațională. Și știu exact cât de muncitori și de serioși sunt, așa că orice ar face, baftă să aibă!”

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