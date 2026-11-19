O localitate din nordul Croației încearcă să combată declinul populației printr-un program neobișnuit: vinde case abandonate la prețul simbolic de 13 cenți. Autoritățile speră astfel să atragă familii tinere dispuse să se stabilească pe termen lung și să contribuie la revitalizarea comunității.

Legrad, o așezare aflată în apropierea graniței cu Ungaria, continuă programul prin care oferă locuințe la un preț aproape simbolic. Deși suma plătită pentru achiziție este extrem de mică, noii proprietari trebuie să îndeplinească mai multe condiții și să investească în renovarea imobilelor, multe dintre acestea având nevoie de lucrări importante.

Programul prin care autoritățile încearcă să atragă noi locuitori

Inițiativa a fost lansată pentru a combate scăderea constantă a numărului de locuitori și pentru a încuraja familiile tinere să se stabilească în zonă. În trecut, casele au fost oferite la prețul unei singure kune croate, echivalentul a aproximativ 13 cenți.

Administrația locală mizează pe faptul că noii proprietari vor contribui la dezvoltarea comunității și vor alege să locuiască permanent în localitate. Totuși, costul simbolic al achiziției reprezintă doar începutul investiției, deoarece multe dintre locuințe necesită reparații și modernizări consistente.

Cine poate cumpăra o casă cu 13 cenți

Autoritățile au stabilit mai multe criterii pentru persoanele interesate de program. Solicitanții trebuie să aibă sub 45 de ani, să fie căsătoriți sau să se afle într-o relație și să nu aibă antecedente penale.

În plus, cei care aplică nu trebuie să dețină deja o altă proprietate. Până în prezent, autoritățile locale nu au precizat dacă această regulă se aplică doar proprietăților aflate în Croația sau și celor deținute în alte țări.

Noii proprietari au și obligația de a renova locuințele cumpărate și de a se stabili efectiv în localitate, scopul principal fiind creșterea populației și revitalizarea comunității.

Legrad, localitatea care începe să vadă rezultatele

Situat pe malul râului Drava și aproape de frontiera cu Ungaria, Legrad oferă numeroase spații verzi și zone de recreere. Deși este o localitate de dimensiuni reduse, locuitorii au acces la servicii esențiale, precum cabinete medicale, stomatologi și magazine.

Programul început în 2018 pare să fi produs deja efecte. Potrivit informațiilor prezentate de televiziunea publică croată HRT, numărul copiilor din localitate a crescut în ultimii ani, iar autoritățile au început construirea unei noi grădinițe pentru a răspunde nevoilor comunității.

„În total, au fost vândute cinci case pregătite pentru a fi locuite. Trei familii s-au mutat deja, iar ceea ce ne bucură este că toate cele trei familii au întâmpinat un nou membru în perioada mutării. Acest lucru a dus la creșterea numărului de copii de la grădiniță”, a declarat Ivan Sabolić, primarul localității Legrad, pentru postul HRT.

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