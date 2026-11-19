Eliza Tănăsie a vorbit despre un moment extrem de dificil prin care a trecut după ce a primit pe rețelele sociale o fotografie cu sora sa, Valentina, decedată. Tânăra spune că familia a încercat să evite imaginile legate de tragedie pentru a putea păstra vie amintirea celei dragi așa cum o cunoșteau înainte.

La ceva timp după tragedia din Vâlcea, Eliza Tănăsie a dezvăluit că a primit un mesaj de la o persoană necunoscută, în care se afla o imagine cu sora sa. Revoltată de gest, aceasta a transmis un mesaj public și a făcut apel la mai multă empatie față de familiile îndoliate.

Imaginea pe care nu și-a dorit să o vadă

Familia Valentinei a încercat să se țină departe de detaliile care au înconjurat tragedia, pentru a putea gestiona mai ușor pierderea suferită. Cu toate acestea, Eliza Tănăsie a mărturisit că a primit prin intermediul rețelelor sociale o fotografie care a afectat-o profund.

Potrivit declarațiilor sale, imaginea i-a fost trimisă de o persoană necunoscută, deși apropiații victimei au evitat în mod intenționat să privească astfel de cadre.

„Am deschis un mesaj de la o necunoscută în care mi-a arătat poze cu sora mea moartă în valiză. Vi se pare normal, frumos și firesc ca eu să văd așa ceva? Unii din voi, să trimiteți astfel de poze unei familii care se află în durere și în doliu? Noi care am evitat să o vedem pe ea în astfel de ipostaze, pentru că nu vrem să o vedem așa, vrem să rămână în amintirea noastră așa cum o știm, și nici ea nu și-ar dori să fie văzută așa de nimeni”, a declarat Eliza Tănăsie, pe TikTok.

Mesajul transmis după experiența trăită

Sora Valentinei a mărturisit că fotografia primită a răscolit-o și a făcut-o să retrăiască momentele dificile prin care trece după pierderea surorii sale. În acest context, ea le-a cerut oamenilor să nu mai trimită astfel de imagini și să manifeste mai mult respect față de familiile afectate de tragedii.

„Nu mai suport să primesc astfel de mesaje, nu mai imi trimiteți, vă rog din suflet. Nu vreau să o văd pe sora mea moartă în valiză. Cred că unii oameni nu mai au doza aceea de umanitate. Am rămas șocată, vă spun sincer, și bineînțeles că m-a răscolit din nou și că mi-e foarte greu acum după ce am văzut poza aceea, fără să vreau”, a declarat sora Valentinei.

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