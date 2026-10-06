Eliza, sora Valentinei, apel disperat după tragedie: ”Încă sper să-l găsesc”

Eliza, sora Valentinei, apel disperat după tragedie: ”Încă sper să-l găsesc”
Eliza, sora Valentinei
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Familia Valentinei Ioana Tănăsie continuă să treacă prin momente extrem de dificile după tragedia care a șocat opinia publică. Pe lângă durerea provocată de moartea tinerei de 28 de ani, ale cărei rămășițe au fost descoperite într-o valiză abandonată în râul Olt, apropiații încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu Yuki, cățelușul pomeranian de care aceasta era foarte atașată.

Patrupedul apărea frecvent alături de Valentina în fotografii și videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare, însă după moartea tinerei nimeni nu a mai știut nimic despre el. În încercarea de a-l găsi, sora Valentinei a început să publice imagini și materiale video cu Yuki, sperând că cineva îl va recunoaște și va putea oferi informații despre locul în care se află.

Eliza, sora Valentinei, apel disperat după tragedie

„Yuki, înainte de operație. Încerc să postez materialele pe care le am cu el, poate oamenii îl vor recunoaște mai ușor pe stradă”, a scris sora Valentinei, pe TikTok.

Dispariția câinelui a devenit o nouă sursă de îngrijorare pentru familia tinerei. Rudele încearcă să afle ce s-a întâmplat cu animalul de companie, însă până în prezent nu au reușit să obțină informații care să ducă la găsirea lui.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii ar fi identificat mai multe obiecte în autoturismul lui Vlad Băltățeanu, considerat principalul suspect în acest caz. Acesta ar fi fost oprit de polițiști în timp ce se deplasa spre Pitești, iar în vehicul s-ar fi aflat o valiză care conținea, cel mai probabil, haine și alte bunuri personale.

Conform acelorași informații, în mașină s-ar fi aflat și Yuki. Ulterior, cățelușul ar fi dispărut, iar familia Valentinei susține că nu știe unde se află animalul.

„Presupusul criminal ar fi fost oprit de Poliție în drum spre Pitești, în timp ce încerca să fugă din țară. Avea în mașină cățelușul Valentinei și o valiză”, au declarat reporterii emisiunii Acces Direct.

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