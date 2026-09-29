În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. Nu avea de gând să se predea în Elveția

În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. Nu avea de gând să se predea în Elveția
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Vlad Bălţăţeanu
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Cazul Valentinei Tănăsie, tânăra găsită fără viață într-o valiză care plutea pe râul Olt, continuă să genereze noi informații după prinderea lui Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în anchetă. Deși în primele informații relatau că bărbatul s-ar fi predat autorităților din Elveția, datele apărute ulterior indică faptul că acesta ar fi fost localizat și arestat de autoritățile elvețiene, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile necesare pentru extrădarea sa în România.

După descoperirea macabră făcută de un pescar, care a alertat imediat autoritățile, Vlad Bălțățeanu a dispărut pentru mai multe zile. În acest timp, anchetatorii l-au căutat inclusiv prin intermediul mecanismelor de cooperare internațională, după ce a devenit principalul suspect în dosarul morții fostei sale partenere.

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Vlad Bălțățeanu nu avea de gând să se predea

Totodată, au apărut informații potrivit cărora planul inițial al lui Vlad Bălțățeanu nu ar fi fost să ajungă în Elveția. Conform declarațiilor oferite de un apropiat al acestuia, destinația dorită ar fi fost Mexicul, mai exact stațiunea Cancun. Tentativa de a ajunge acolo ar fi eșuat însă din cauza unei probleme legate de achiziționarea biletului de avion.

„Planul lui Vlad se pare că era altul. El își dorea să ajungă în Mexic, în Cancun, însă ceva s-a întâmplat și i-a fost respinsă plata pentru a-și achiziționa biletul către Mexic”, a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu pentru Acces Direct.

În lipsa posibilității de a pleca spre Mexic, traseul bărbatului ar fi continuat prin mai multe state europene. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta s-ar fi deplasat prin Ungaria, Slovacia, Italia și Austria înainte de a ajunge în Elveția. De asemenea, s-a vehiculat că un prieten l-ar fi ajutat să ajungă în Ungaria, fără să cunoască acuzațiile care îl vizau.

Între timp, au ieșit la iveală și detalii despre un control rutier efectuat înainte ca autoritățile să afle despre crimă. Vlad Bălțățeanu ar fi fost oprit de polițiști în timp ce se îndrepta spre Pitești, însă, la acel moment, oamenii legii nu aveau informații despre faptele investigate ulterior, astfel că bărbatul nu a fost reținut.

Ulterior, s-a aflat că în mașina acestuia nu s-ar fi aflat doar bagajele personale. Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei și prezentate în spațiul public, în autoturism ar fi fost găsit și cățelul Valentinei, animal căutat de mai multe zile după dispariția tinerei.

Ce a pus la cale înainte să ajungă în custodia autorităților

O nouă turnură a cazului a apărut după ce au fost făcute publice documente și informații oficiale din Elveția. Potrivit datelor transmise pentru CANCAN.RO de Departamentul Federal al Justiției din Elveția, Vlad Bălțățeanu a fost arestat în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție și în baza unei alerte introduse de România în Sistemul de Informații Schengen.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

Autoritățile elvețiene au precizat că suspectul se află în custodie, iar România trebuie să transmită documentația necesară pentru extrădare în termenul prevăzut de lege.

„Oficiul Federal de Justiție a dispus reținerea în vederea extrădării. România are acum la dispoziție 18 zile pentru a transmite o cerere oficială de extrădare”, a mai transmis OFJ pentru CANCAN.RO.

Astfel, informațiile oficiale indică faptul că Vlad Bălțățeanu nu s-ar fi predat autorităților, ci ar fi fost identificat și arestat în Elveția pe baza alertei internaționale emise de autoritățile române. Ancheta continuă, iar următorul pas îl reprezintă procedura de extrădare, prin care suspectul ar putea fi adus în România pentru continuarea cercetărilor în dosarul morții Valentinei Tănăsie.

CITEŞTE ŞI: Cazul Valentinei face înconjurul Europei. Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu

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