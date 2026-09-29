Oana Monea o mitraliază pe soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii. Când va avea loc procesul dintre cele două rivale: „Maria trăiește pentru mine”

Tensiunile dintre Oana Monea și Maria Avram se vor rezolva în instanță. Asta știe deja toată lumea. După ce fosta ispită supremă l-a prins în mrejele ei pe Marius Avram, între cele două lucrurile nu au fost tocmai pașnice. Învitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Oana Monea a povestit că Maria Avram a fost cea care a dat curs acestei situații, mai mult decât atât, a spus că a existat o bătaie într-un magazin. Oana infirmă cele spuse de soția lui Marius, dar nu a ezitat să o și taxeze, cu tact, pe cea căreia i-a intentat un proces pentru denigrare.

Tensiunile dintre Oana Monea și Maria Avram nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Cele două își vor regla conturile în instanță, iar procesul va avea loc în curând. Până atunci, Oana Monea a clarificat lucrurile legate de scandalul despre care s-au spus destule, din multe părți. Oana Monea spune că Maria Avram a fost cea care a căutat harță cu orice preț, de fiecare dată, iar ea doar a încercat să nu dea curs acestor conflicte. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Oana Monea: „Maria Avram trăiește pentru mine”

CANCAN.RO: Ai revenit ca ispita supremă în sezonul 9 și a apărut un alt Marius la orizont, pe care l-ai ispitit, pe Marius Avram. Au existat niște situații. Tu ți-ai făcut treaba impecabil, dar știu că au fost niște tensiuni cu Maria, soția lui.

Oana Monea: Au fost sau nu au fost. Ea trăiește pentru mine, oriunde se duce vorbește despre mine, nu știu ce ar fi viața ei fără mine, pentru că nu ar avea despre ce să vorbească. Ea și-a dorit aceste tensiuni cu mine, eu nu am avut nimic cu ea.

CANCAN.RO: Ea a fost cea care a pornit aceste lucruri?

Oana Monea: Dacă te referi la așa-zisa bătaie, nu a existat niciodată niciun fel de bătaie. A existat ceva, acolo, dar între ei doi. Eu am suficient bun simț și nu vreau să vorbesc despre asta, nu cred că e frumos. Poate e în dezavantajul meu, pentru că aș putea să spun niște lucruri. Vreau doar să spun că ea nu s-a atins de mine, dar atunci când a ieșit din acel magazin a spus că s-a bătut cu mine. Eu am stat liniștită în spate, Marius a discutat cu ea.

CANCAN.RO: Au existat și niște schimburi de replici după emisiune și tu ai intentat și un proces împotriva ei.

Oana Monea: Eu nu am schimbat nimic, ea mi-a dat niște mesaje, i-am spus să stea departe de mine, nu i-am acceptat scuzele, apoi a început din nou cu jigniri, injurii. Nu i-am răspuns și mi-am făcut dreptate așa cum am considerat, am intentat acel proces, vom vedea.

CANCAN.RO: Când va avea loc procesul?

Oana Monea: S-a stabilit data, dar nu știu dacă am voie să spun exact, într-o lună-două, cam așa.

CANCAN.RO: Vei avea câștig de cauză?

Oana Monea: Eu așa sper, pentru că au fost persoane care mi-au spus că ea a zis ca s-a bătut cu mine, eu am mesaje multe, iar eu am luat acele mesaje, le-am pus ca mărturie, plus mesajele ei și vom vedea ce se va întâmpla. Atunci când faci ceva, trebuie să-și asumi consecințele. Nu poți să dai cu pietre în cine vrei tu și să pleci mai departe.

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