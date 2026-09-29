Meko i-a furat iubita lui Romeo Vasiloni. Cei doi își vor regla conturile în cușcă la RXF

S-au încins spiritele în platoul emisiunii CANCAN pe insulă! Invitații Romeo Vasiloni și Meko au fost protagoniștii unei dispute neașteptate! Totul a pornit de la o domnișoară, cunoscută, de la Insula Iubirii (fostă ispită). Cel care a pus primul ochii pe ea a fost Romeo, însă Meko i-a suflat-o! Iar fosta ispită masculină nu a uitat așa ușor acel episod. Iar de aici până la o ceartă în toată regula nu a fost decât un pas.

Meko și Romeo Vasiloni s-au luptat pentru inima aceleiași domnișoare. Bine, Romeo spune că el era deja într-un soi de relație cu ea, iar Meko a fost cel care i-a furat-o, deși știa că între ei exista o legătură. Pe de altă parte, Meko spune că nu avea habar de relația lor și nici ea nu l-a pus în temă. Una peste alta, securea războiului a fost dezgropată, iar lucrurile au escaladat. S-a ajuns inclusiv la o provocare în RXF, iar câștigătorul nu se alege doar cu domnișoara, ci se va bucura și de o vacanță plătită de pierzător. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând de la ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Meko și Romeo Vasiloni se luptă pentru inima aceleiași femei

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat vreodată să vă placă de aceeași femeie?

Meko: S-a întâmplat să avem divergențe. El s-a supărat pe mine, n-a vrut să iasă, să vorbească până acum. Eu nu am știut.

Romeo Vasiloni: Ai știut! Am venit cu cineva, nu mai zic cu cine, la el. Știa că îmi place de ea, dar s-a dat la ea, cum ar veni și a luat-o.

Meko: E mai vechi subiectul, dar eu n-am știut, am zis că sunt prieteni.

CANCAN.RO: Deci Romeo a venit cu o domnișoară la tine acasă.

Meko: Din cercul lui, cunoscută. Ei, cum umblă în gașcă mereu, de la Insulă, eu am crezut că sunt amici. Am început să vorbesc cu ea și s-a întâmplat.

Romeo Vasiloni: Dar eu dacă vin cu ea, cu mașina, plec cu ea, ce să crezi?

Meko: Trebuia să spună femeia că are treabă cu Romeo.

Romeo Vasiloni: Păi acolo e și vina ei că a ridicat coada.

Meko: Ea nici nu a spus nimic. Nu știi la Romeo cum e, cu cine e. Eu dacă vorbesc cu cineva la telefon, trebuie să-l sun pe Romeo? Ei nu se țineau de mână.

Romeo Vasiloni: El acum încearcă să se scoată. Trebuia să stau bot în bot?

Meko: După m-a sunat să-mi zică, frate e urât ce faci. Dacă știam, nu făceam așa ceva.

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