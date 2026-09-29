Meko i-a furat iubita lui Romeo Vasiloni. Cei doi își vor regla conturile în cușcă la RXF

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

S-au încins spiritele în platoul emisiunii CANCAN pe insulă! Invitații Romeo Vasiloni și Meko au fost protagoniștii unei dispute neașteptate! Totul a pornit de la o domnișoară, cunoscută, de la Insula Iubirii (fostă ispită). Cel care a pus primul ochii pe ea a fost Romeo, însă Meko i-a suflat-o! Iar fosta ispită masculină nu a uitat așa ușor acel episod. Iar de aici până la o ceartă în toată regula nu a fost decât un pas. 

Meko și Romeo Vasiloni s-au luptat pentru inima aceleiași domnișoare. Bine, Romeo spune că el era deja într-un soi de relație cu ea, iar Meko a fost cel care i-a furat-o, deși știa că între ei exista o legătură. Pe de altă parte, Meko spune că nu avea habar de relația lor și nici ea nu l-a pus în temă. Una peste alta, securea războiului a fost dezgropată, iar lucrurile au escaladat. S-a ajuns inclusiv la o provocare în RXF, iar câștigătorul nu se alege doar cu domnișoara, ci se va bucura și de o vacanță plătită de pierzător. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând de la ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Meko și Romeo Vasiloni se luptă pentru inima aceleiași femei

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat vreodată să vă placă de aceeași femeie?

Meko: S-a întâmplat să avem divergențe. El s-a supărat pe mine, n-a vrut să iasă, să vorbească până acum. Eu nu am știut.

Romeo Vasiloni: Ai știut! Am venit cu cineva, nu mai zic cu cine, la el. Știa că îmi place de ea, dar s-a dat la ea, cum ar veni și a luat-o.

Meko: E mai vechi subiectul, dar eu n-am știut, am zis că sunt prieteni.

CANCAN.RO: Deci Romeo a venit cu o domnișoară la tine acasă.

Meko: Din cercul lui, cunoscută. Ei, cum umblă în gașcă mereu, de la Insulă, eu am crezut că sunt amici. Am început să vorbesc cu ea și s-a întâmplat.

Romeo Vasiloni: Dar eu dacă vin cu ea, cu mașina, plec cu ea, ce să crezi?

Meko: Trebuia să spună femeia că are treabă cu Romeo.

Romeo Vasiloni: Păi acolo e și vina ei că a ridicat coada.

Meko: Ea nici nu a spus nimic. Nu știi la Romeo cum e, cu cine e. Eu dacă vorbesc cu cineva la telefon, trebuie să-l sun pe Romeo? Ei nu se țineau de mână.

Romeo Vasiloni: El acum încearcă să se scoată. Trebuia să stau bot în bot?

Meko: După m-a sunat să-mi zică, frate e urât ce faci. Dacă știam, nu făceam așa ceva.

NU RATA – Meko, asaltat de fani la deschiderea noii sale șaormerii! Dorian Popa și Neveu l-au susținut: „Astăzi am făcut un pact”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Primele imagini cu Ema Uta după scandalul din parcarea Lidl! Cum arăta după ce a reclamat că fostul iubit ar fi agresat-o
Primele imagini cu Ema Uta după scandalul din parcarea Lidl! Cum arăta după ce a reclamat că fostul iubit ar fi agresat-o
Scandal incredibil într-un bloc din București! Un suport de brad de 100 de lei a ajuns în mijlocul unui dosar de șantaj
Scandal incredibil într-un bloc din București! Un suport de brad de 100 de lei a ajuns în mijlocul unui dosar de șantaj
Vocea casetelor video, moment de sinceritate. Irina Margareta Nistor: „Nu m-am simțit niciodată bine în pielea mea”
Vocea casetelor video, moment de sinceritate. Irina Margareta Nistor: „Nu m-am simțit niciodată bine în pielea mea”
„Am simțit că sunt nemuritor”. Magician celebru, dezvăluiri despre cel mai important Crăciun din viața sa
„Am simțit că sunt nemuritor”. Magician celebru, dezvăluiri despre cel mai important Crăciun din viața sa
Meko, provocare în RXF pentru Iancu Sterp! Luptătorul și-a ales și premiul: „Dacă îl bat, vreau ca el să îmi dea 10 oi”
Meko, provocare în RXF pentru Iancu Sterp! Luptătorul și-a ales și premiul: „Dacă îl bat, vreau ca el să îmi dea 10 oi”
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto
Gandul.ro
Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Adevarul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul
Click.ro
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto
Gandul.ro
Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.