Cheloo, întrebat de ce nu l-a luat pe Ombladon la Asia Express. Ce a răspuns artistul

Puțini s-ar fi gândit că rapperul va ajunge să-și testeze limitele într-o aventură precum Asia Express, însă Cheloo a acceptat provocarea și a pornit la drum într-unul dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune. Alegerea partenerului său a fost însă cea care i-a făcut pe mulți să se întrebe de ce nu a mers în competiție alături de Ombladon, colegul său din trupa Paraziții.

Asia Express a pornit în acest sezon din Uzbekistan, iar aventura a continuat pe teritoriul Chinei. Concurenții au parte de peisaje spectaculoase, dar și de probe inedite, menite să le testeze rezistența, răbdarea și capacitatea de a se adapta unor situații complet neobișnuite.

De ce nu l-a ales Cheloo pe Ombladon la Asia Express

Cheloo formează echipă cu Mihai Ban, pilot alături de care artistul a participat în trecut la Raliul Dakar. Deși legătura dintre cei doi nu este una întâmplătoare, mulți telespectatori s-ar fi așteptat ca rapperul să pornească în aventura împreună cu Ombladon.

Cheloo a explicat că relația pe care o are cu colegul său de trupă este una extrem de apropiată, însă Ombladon nu și-a dorit să participe la emisiune. Fostul jurat de la iUmor a privit situația fără regrete și a considerat că fiecare experiență trebuie trăită așa cum vine.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate”, a declarat Cheloo pentru Libertatea.

În ceea ce privește aventura Asia Express, Cheloo a descris-o drept o experiență aparte. Artistul a mărturisit că nu este genul care să exteriorizeze foarte intens emoțiile și că, indiferent dacă întâlnește momente dificile sau situații care nu îi convin, preferă să ducă lucrurile până la capăt.

„A fost o experiență aparte! Nu sar în sus: mamă, ce parcurs fulminant, ce dramă, ce momente glorioase… Poate sunt foarte tocit și nu sunt… Știi, nu mă bucur foarte tare în momentele în care poate ar trebui să mă bucur. Adică sunt: e în regulă, merge… N-a fost nici prea greu, nici nimic… Poate anumite lucruri nu mi-au convenit, dar dacă încep un lucru, îl termin!”, a mai spus Cheloo.

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