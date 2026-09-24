Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express

Detaliul care nu s-a văzut azi-noapte la TV. Cum au reacționat Valerie Lungu și "raket"-ul Alex Gâlcă, după ce Maurice Munteanu a fost salvat de la eliminarea de la Asia Express
Asia Express
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Ediția de miercuri seară de la Asia Express – Drumul Mătăsii a venit cu o cursă pentru ultima șansă plină de tensiune, în care trei echipe au luptat pentru a rămâne în competiție. Cheloo și Mihai Ban, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au fost nevoiți să treacă printr-o serie de probe dificile, iar la final una dintre echipe urma să părăsească aventura.

Deznodământul a fost unul neașteptat pentru Maurice Munteanu și Connie, care au ajuns ultimii la Irina Fodor. Cei doi au fost nevoiți să aștepte cu emoții verdictul, după ce și-au încheiat cursa în urma celorlalte două echipe.

De la ce a plecat scandalul între concurenții Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, în timp ce Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au clasat pe poziția a doua. Pentru echipa lor, cursa nu a fost lipsită de momente dificile. Problema la genunchi a lui Alex Gâlcă a pus presiune asupra amândurora, iar Valerie a avut un moment în care a simțit că nu mai poate continua să își vadă partenerul în acea stare.

În cele din urmă, cei doi au reușit să ducă misiunea până la capăt și au ajuns înaintea lui Maurice și Connie. Astfel, toate privirile s-au îndreptat către echipa care a terminat ultima și către momentul în care urma să fie dezvăluit conținutul cryptexului.

De altfel, episodul a readus în prim-plan conflictul dintre cele două echipe. Maurice Munteanu ar fi făcut atunci o remarcă la adresa aspectului fizic al Valeriei Lungu, referindu-se inclusiv la o posibilă intervenție estetică. Comentariul nu a trecut neobservat și l-ar fi deranjat pe Alex Gâlcă.

Cum au reacționat Valerie Lungu și „raket”-ul Alex Gâlcă

Ajunși ultimii la Irina Fodor, Maurice și Connie știau că soarta lor în competiție depindea de culoarea mătăsii din cryptex. Dacă aceasta ar fi fost roșie, aventura lor s-ar fi încheiat. În schimb, o mătase verde însemna că cei doi sunt salvați și pot continua pe Drumul Mătăsii.

Maurice și Connie

Momentul deschiderii cryptexului a adus însă o schimbare totală de atmosferă. Connie a reușit să deschidă obiectul, iar în interior a apărut mătasea verde. Maurice Munteanu și Connie au fost, astfel, salvați de la eliminare.

Reacțiile celor aflați în jur au venit imediat. Concurenții au început să aplaude și să se bucure pentru cei doi, iar pentru câteva clipe tensiunea acumulată pe parcursul cursei a fost înlocuită de o atmosferă de sărbătoare.

Printre cei care au reacționat s-a aflat și Alex Gâlcă. Concurentul a aplaudat la rândul său momentul în care a fost anunțată salvarea lui Maurice și a lui Connie, în ciuda tensiunilor care existaseră anterior între el și Maurice.

Un detaliu a ieșit însă în evidență. În timp ce ceilalți concurenți au aplaudat după ce au văzut mătasea verde, Valerie Lungu nu s-a alăturat momentului de bucurie.

Valerie Lungu nu a aplaudat

Reacția ei a fost diferită de cea a celorlalți concurenți, iar contrastul a fost cu atât mai vizibil cu cât, cu puțin timp înainte, între echipa ei și cea formată din Maurice și Connie existaseră momente tensionate.

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