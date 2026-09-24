Are aproape 19 miliarde de euro și 2.300 de mașini în familie, dar a rămas fără echipă! Povestea incredibilă a celui mai bogat fotbalist

Are 28 de ani, o avere asociată familiei regale din Brunei estimată la aproape 19 miliarde de euro și un nume care i-a deschis, cel puțin în aparență, toate ușile. Cu toate acestea, Faiq Bolkiah traversează un moment neobișnuit pentru un fotbalist care a trecut prin academiile unor cluburi uriașe din Anglia. Contractul său cu Ratchaburi FC a expirat, perioada de transferuri din vară s-a încheiat fără să-și găsească o nouă echipă, iar jucătorul considerat cel mai bogat fotbalist al lumii este acum liber de contract. Povestea lui devine și mai spectaculoasă când ieșim de pe teren: este nepotul sultanului din Brunei, fiul prințului Jefri Bolkiah, iar tatăl său este cunoscut inclusiv pentru fabuloasa colecție de aproximativ 2.300 de automobile.

Aproape 19 miliarde de euro, dar niciun club

Faiq Bolkiah se află într-o situație pe care banii familiei sale nu o pot rezolva direct: are nevoie de o echipă la care să joace. Contractul cu Ratchaburi FC, formația din campionatul Thailandei pentru care evolua din 2023, a expirat, iar fotbalistul nu a semnat cu un alt club în perioada de transferuri din această vară.

Presa spaniolă a remarcat imediat contrastul. Marca a scris despre declinul sportiv al celui considerat cel mai bogat fotbalist al lumii, în condițiile în care averea asociată lui și familiei regale din care provine este estimată la aproximativ 18,7 miliarde de euro.

Bolkiah este nepotul sultanului din Brunei și fiul prințului Jefri Bolkiah, fratele sultanului. Prin urmare, poziția sa financiară nu are aproape nicio legătură cu banii câștigați din fotbal, iar aici se află explicația pentru uriașa discrepanță dintre averea sa și cariera sportivă.

S-a născut la Los Angeles și a crescut în Marea Britanie

Faiq Bolkiah s-a născut pe 9 mai 1998, la Los Angeles, California, și are atât cetățenie americană, cât și cetățenie bruneiană. A fost educat în Marea Britanie, iar apropierea de fotbal a venit firesc într-o țară în care acest sport ocupă un loc uriaș.

Familia sa este una impresionant de numeroasă. Faiq are o soră geamănă, Qiana, și cel puțin 15 frați și surori vitrege din partea tatălui.

Luxul în care a crescut este greu de imaginat pentru un om obișnuit. Prințul Jefri Bolkiah este cunoscut drept un mare colecționar de automobile, iar colecția sa ar cuprinde aproximativ 2.300 de mașini.

A fost dorit de Arsenal și a ajuns la Chelsea și Leicester

Povestea lui Faiq Bolkiah nu este însă doar cea a unui prinț care a vrut să joace fotbal. În perioada junioratului era considerat un jucător promițător și a trecut prin sisteme de pregătire importante din Anglia.

A evoluat la nivel juvenil pentru Newbury Youth și Southampton, iar prestațiile sale au atras atenția mai multor cluburi. Arsenal s-ar fi interesat la rândul său de el, însă Bolkiah a ales Chelsea, unde a ajuns la formația U18. Ulterior, Leicester City i-a oferit un contract profesionist pe trei ani.

Marele pas spre fotbalul din Premier League nu s-a produs însă niciodată. A evoluat pentru academie și în competițiile de tineret, inclusiv Youth League, dar nu a reușit să joace pentru prima echipă a lui Leicester.

A plecat în Portugalia, dar nici acolo nu a prins prima echipă

În septembrie 2020, Faiq Bolkiah a părăsit Anglia și a semnat cu Marítimo, sperând ca mutarea în Portugalia să reprezinte începutul adevăratei sale cariere la seniori. Nici această experiență nu a adus însă saltul așteptat, pentru că nu a reușit să joace pentru prima echipă a clubului portughez.

La sfârșitul lui 2021 și-a continuat aventura fotbalistică mult mai departe de Europa și a semnat cu Chonburi FC, în Thailanda. A rămas acolo timp de aproximativ doi ani, iar în vara lui 2023 a trecut la Ratchaburi FC.

În ultimul an, accidentările i-au complicat și mai mult situația, iar Bolkiah a strâns doar 114 minute pe teren. Odată cu expirarea contractului cu Ratchaburi, fotbalistul a devenit liber și își caută acum următoarea destinație.

Doar patru goluri la echipele de club

Cifrele carierei sale la seniori sunt modeste în comparație cu numele cluburilor prin ale căror academii a trecut. Faiq Bolkiah evoluează în principal ca extremă stânga și a înscris patru goluri pentru echipele de club la nivel de seniori, două în tricoul lui Chonburi și două pentru Ratchaburi. A mai oferit șase pase decisive, iar ultimul său gol a venit în sezonul 2023/2024.

Cota sa de piață este estimată la 100.000 de euro de Transfermarkt, o sumă aproape neverosimilă dacă este pusă lângă averea familiei din care provine.

A ales Brunei în locul Statelor Unite

Pentru că s-a născut în Los Angeles și are cetățenie americană, Bolkiah ar fi putut urma o altă direcție la nivel internațional. În perioada junioratului ar fi existat interes și din partea americanilor, însă el a ales să reprezinte Brunei.

Pentru naționala U19 a statului Brunei a marcat un gol în cinci apariții, iar la U23 a înscris o dată în 14 partide. La prima reprezentativă are șase selecții și un gol, iar la numai 18 ani ajunsese deja să poarte banderola de căpitan.

Cariera internațională nu a continuat însă în ritmul pe care îl anunța începutul, iar în ultimii ani nu a mai fost o prezență constantă la prima reprezentativă.

„Tot ce am cunoscut în viață a fost fotbalul”

Dincolo de averea uriașă și de apartenența la familia regală, Bolkiah a susținut întotdeauna că fotbalul nu a reprezentat pentru el un simplu capriciu. Într-unul dintre rarele sale interviuri, acordat Progresif Radio în 2018, el explica de unde a pornit pasiunea pentru acest sport.

„Am crescut în Anglia, iar principalul sport este fotbalul, așa că joc fotbal de când eram foarte mic”, spunea Faiq Bolkiah.

Jucătorul insista că legătura lui cu sportul a existat încă din copilărie și că fotbalul a ocupat întotdeauna un loc central în viața sa.

„Am fost mereu un copil pasionat de sport și am continuat să joc fotbal. Tot ce am cunoscut în viață a fost fotbalul”, mărturisea el.

La 28 de ani, povestea se află însă într-un punct delicat. Fostul junior al lui Chelsea și Leicester, omul care provine dintr-o familie cu o avere de ordinul miliardelor și care a ajuns căpitanul țării sale încă din adolescență, este liber de contract și așteaptă o nouă oportunitate pentru a-și continua cariera.

Iar dintre episoadele care au atras atenția în ultimii ani, unul nu a avut loc nici măcar într-un meci. Un clip cu Bolkiah în care acesta îi trecea mingea printre picioare unui tigru ținut ca animal de companie a devenit viral, o imagine care spune poate mai bine decât orice cât de neobișnuită este povestea celui supranumit „cel mai bogat fotbalist din lume”.

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