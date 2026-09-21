Doliu în lumea sportului! A murit fostul campion olimpic Serghei Cepikov

Doliu în lumea sportului! A murit fostul campion olimpic Serghei Cepikov
Serghei Cepikov a murit la 59 de ani / Sursa foto: Captură video
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Un apropiat al puterii de la Moscova a murit la vârsta de 59 de ani. Serghei Cepikov, fost campion olimpic la biatlon și deputat rus, s-a stins din viață după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vestea a fost anunțată de Federația Rusă de Biatlon, care nu a precizat însă diagnosticul de care suferea fostul sportiv.

Moartea fostului campion,  Serghei Cepikov, a venit după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Reprezentanții Federației Ruse de Biatlon au confirmat decesul în urmă cu puțin timp.

Cine a fost Serghei Cepikov

Serghei Cepikov a avut o carieră impresionantă în sport, întinsă pe mai multe decenii. A reprezentat Uniunea Sovietică și, ulterior, Rusia la șase ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă. A urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic. În 1988, a câștigat aurul la ștafetă, iar șase ani mai târziu și-a trecut în palmares un nou titlu olimpic, de această dată la sprint.

Performanțele sale nu s-au limitat la Jocurile Olimpice. Cepikov a devenit campion mondial în 1989, în competiția pe echipe, iar în 2006 a cucerit din nou aurul mondial, de această dată în ștafeta mixtă. De-a lungul carierei, a practicat și schiul fond, înainte de a reveni în biatlon.

După retragerea din sport, Serghei Cepikov a intrat în politică și și-a construit o nouă carieră în administrație. În 2006 s-a înscris în Rusia Unită, partidul aflat la putere și asociat cu Vladimir Putin. Cinci ani mai târziu a ajuns în legislativul regiunii Sverdlovsk, iar în 2016 a devenit membru al Dumei de Stat.

Serghei Cepikov a murit la 59 de ani

Numele său a ajuns și pe listele de sancțiuni occidentale. În 2022, Statele Unite, Uniunea Europeană și alte state au impus măsuri împotriva sa în contextul pozițiilor adoptate de parlamentarii ruși după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

În privința morții sale, informațiile menționează doar o boală îndelungată. Presa rusă a relatat că fostul campion a fost internat într-un spital și că suferea de cancer, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

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