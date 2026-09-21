Cum știe câinele că urmează să ajungi acasă. Indiciile pe care le poate folosi înainte să deschizi ușa

Mulți stăpâni de câini au avut impresia că animalul lor știe că urmează să ajungă acasă înainte ca ei să intre pe ușă. Câinele poate deveni agitat, se poate îndrepta spre ușă sau poate începe să aștepte la fereastră, iar comportamentul pare uneori aproape inexplicabil. În realitate, există mai multe indicii pe care animalul le poate folosi.

Unul dintre acestea este rutina. Câinii sunt foarte atenți la tiparele care se repetă în viața de zi cu zi și pot asocia anumite momente sau schimbări din mediul lor cu întoarcerea stăpânului, potrivit American Kennel Club.

Dar ceasul nu este singurul indiciu. Mirosurile, sunetele și comportamentul celorlalte persoane din casă le pot oferi informații suplimentare.

Câinii ar putea „măsura” timpul cu ajutorul mirosului

O explicație interesantă este legată de simțul olfactiv extrem de dezvoltat al câinilor. Alexandra Horowitz, cercetătoare în domeniul cogniției canine, a explicat că mirosurile dintr-o încăpere se modifică pe parcursul zilei. Inclusiv mirosul lăsat de o persoană în locuință își poate schimba intensitatea odată cu trecerea timpului.

Astfel, câinele ar putea folosi aceste schimbări drept unul dintre indiciile care îl ajută să perceapă trecerea timpului.

Dacă stăpânul pleacă și revine aproximativ la aceeași oră în fiecare zi, animalul ar putea asocia intensitatea mirosului rămas în casă cu momentul în care acesta se întoarce.

Este însă o ipoteză despre modul în care câinii pot percepe timpul, nu dovada că animalul știe cu precizie ora la care vei ajunge acasă.

Sunetele și rutina pot fi alte indicii

Câinii au și un auz foarte sensibil. Un animal poate ajunge să recunoască sunetul mașinii stăpânului, pașii acestuia pe hol, liftul sau alte zgomote care preced în mod obișnuit intrarea în casă.

În aceste cazuri, câinele nu anticipează sosirea cu mult timp înainte, ci detectează semnale pe care oamenii din locuință s-ar putea să nici nu le observe.

Rutina zilnică poate fi la fel de importantă. Dacă pleci și te întorci aproximativ la aceleași ore, câinele poate învăța succesiunea evenimentelor dintr-o zi.

Și alte schimbări din casă pot deveni indicii. O altă persoană poate începe să pregătească masa, se poate aprinde lumina într-o anumită cameră sau poate apărea un sunet care se repetă în fiecare zi înainte de sosirea ta.

CITEȘTE ȘI:

De ce pisicile te ajută doar când au și ele ceva de câștigat. Explicația oferită de cercetători

Plantele pe care mulți români le țin în casă fără să știe pericolul. Pot fi toxice pentru câini și pisici