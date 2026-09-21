Andi Moisescu, primele declarații după ce Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la Românii au talent

Andi Moisescu, primele declarații după ce Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la Românii au talent
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Noul sezon al emisiunii „Românii au talent” aduce o schimbare importantă în componența juriului. După plecarea lui Carmen Tănase, producția pregătește o formulă surpriză, iar unul dintre cele mai cunoscute nume ale sportului românesc se alătură show-ului de la Pro TV. Nadia Comăneci va ocupa unul dintre scaunele juraților, marcând astfel debutul său într-un astfel de proiect de televiziune.

Pentru publicul emisiunii, apariția Nadiei Comăneci la masa juriului reprezintă una dintre cele mai importante noutăți ale sezonului. Fosta mare gimnastă are un parcurs care depășește cu mult granițele sportului, numele său fiind asociat cu una dintre cele mai cunoscute performanțe din istoria gimnasticii mondiale.

Andi Moisescu, surprins de noua formulă „Românii au talent”

Schimbarea din juriu nu a trecut neobservată nici pentru Andi Moisescu. Veteran al emisiunii „Românii au talent”, acesta a vorbit despre momentul în care a aflat că Nadia Comăneci va face parte din noua formulă a show-ului și despre impactul pe care îl are această apariție asupra întregii echipe.

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Potrivit lui Andi Moisescu, vestea a fost primită cu emoție, mai ales datorită statutului pe care Nadia îl are în România și în lumea sportului internațional. Pentru jurat, prezența ei nu poate fi privită ca o simplă schimbare de componență, având în vedere povestea și performanțele care au transformat-o într-o figură emblematică.

„Cu emoții am primit. Nu doar pentru mine, pentru noi toți Nadia reprezintă ceva unic. Pentru mine cel puțin reprezintă ceva unic nu numai în lume și nu numai unic în viața mea, mi se pare că Nadia este un caz unic în omenire, adică oricine s-ar mai naște de aici încolo sau ar reuși o performanță egalabilă cu a ei, adică să aibă nota perfectă 10, Nadia va fi, atâta timp cât va exista viață pe acest pământ, primul om care a reușit asemenea lucru. Nici nu știu să-l cuantific”, a declarat Andi Moisescu pentru libertatea.ro.

Nadia Comăneci a intrat în istorie după ce a obținut prima notă perfectă de 10 din gimnastica olimpică. Performanța realizată la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, a schimbat definitiv modul în care lumea privea gimnastica și a transformat-o pe sportivă într-un simbol internațional. La doar 14 ani, Nadia a devenit una dintre cele mai cunoscute sportive ale planetei, iar performanțele sale au rămas un reper pentru generațiile care au urmat.

Tocmai acest statut face ca apariția sa în cadrul unui show de talente să fie una aparte. De această dată, Nadia nu va fi în centrul atenției pentru o competiție sportivă, ci va avea rolul de a analiza și evalua concurenții care vor încerca să îi impresioneze pe jurați.

„Este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune”

Noul sezon vine astfel cu o combinație diferită la masa juriului, iar publicul va putea vedea cum se va integra fosta campioană în formatul emisiunii. Experiența sa de o viață în lumea performanței ar putea aduce o perspectivă diferită asupra concurenților, în special în ceea ce privește disciplina, pregătirea și munca necesară pentru atingerea unui obiectiv.

Pentru Andi Moisescu, schimbarea este cu atât mai interesantă cu cât Nadia Comăneci nu este doar o personalitate cunoscută în România, ci una dintre puținele sportive române care au devenit simboluri la nivel mondial. Numele ei este recunoscut inclusiv de oameni care nu urmăresc în mod obișnuit gimnastica, iar povestea performanței sale de la Montreal continuă să fie cunoscută și astăzi.

„E ceva deasupra oricărui clasament și asta face din prezența Nadiei în orice fel de poveste un lucru cu totul aparte. Ca să nu mai spun că este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune, care asta aduce un univers de așteptare pentru toată lumea, deopotrivă pentru public, dar și pentru noi la masa juriului. Eu m-am intersectat de multe ori cu Nadia, anul ăsta chiar mai des decât în alți ani, pentru că este și anul Nadia”, a mai spus vedeta.

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