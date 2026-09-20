Xonia s-a întors pe băncile facultății la 37 de ani: „Am zis hai să învăț și eu mai multe”

La 37 de ani, Xonia a decis să înceapă un nou capitol în educație și s-a întors pe băncile facultății. Artista a ales să se specializeze într-un domeniu complet diferit de cel pe care l-a studiat în trecut și urmează în prezent cursurile unei universități online din Australia.

Cântăreața nu este la prima experiență de acest fel. În perioada în care locuia în Australia, Xonia a urmat timp de trei ani un program de Music Business, la finalul căruia a obținut diploma. Ulterior, după revenirea în România, și-a continuat activitatea muzicală, însă a simțit că își dorește să aprofundeze și un alt domeniu.

De această dată, artista a optat pentru Psihologie. Studiile sunt momentan într-o perioadă de pauză, Xonia profitând de vacanță, însă planurile sale academice rămân în picioare și intenționează să finalizeze și această facultate.

„Sunt în pauză acum de la studii. Sunt la o universitate online din Australia, sunt studentă și sunt într-o mică vacanță. Și acum cred că mă bucur și eu puțin de soare și de vară, cu toate că s-a cam dus vara, dar asta este. Da, m-am apucat de a doua facultate. Am diploma de Music Business, tot din Australia am studiat, am făcut trei ani de zile. Și acum studiez Psihologia”, a povestit Xonia la Spynews.ro.

Alegerea noului domeniu are legătură și cu o preocupare pe care artista spune că a avut-o dintotdeauna. Xonia a observat că persoanele apropiate obișnuiesc să îi ceară sfatul atunci când trec prin diferite situații și că îi place să le asculte și să le ofere sprijin.

Artista își dorește să înțeleagă mai bine mecanismele din spatele comportamentului uman și să dobândească informații specializate, nu doar să se bazeze pe experiența personală atunci când îi sfătuiește pe cei apropiați.

„Mie întotdeauna mi-a plăcut și, de fel, cred că toate prietenele mele și prietenii mei mă sună să se sfătuiască, să-mi povestească. Da, cred că am avut întotdeauna această calitate. Vezi de ce o fac? Pentru că am zis, dacă tot asta fac oricum cu cei dragi și apropiați mie, am zis hai să învăț și eu mai multe ca să pot să fiu și eu nu doar așa, părerea mea, să fiu acreditată!’, a mai spus artista.

CITEȘTE ȘI: Cine este Tudor Gavrilă, tânărul de 20 de ani pentru care Irina Rimes i-a dat superblock lui Tudor Chirilă

Anca Serea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Gestul făcut după ce fiica ei a plecat la facultate