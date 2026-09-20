Xonia s-a întors pe băncile facultății la 37 de ani: „Am zis hai să învăț și eu mai multe”

Xonia s-a întors pe băncile facultății la 37 de ani: „Am zis hai să învăț și eu mai multe”
Galerie Foto 10
La ce facultate studiază Xonia / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La 37 de ani, Xonia a decis să înceapă un nou capitol în educație și s-a întors pe băncile facultății. Artista a ales să se specializeze într-un domeniu complet diferit de cel pe care l-a studiat în trecut și urmează în prezent cursurile unei universități online din Australia.

Cântăreața nu este la prima experiență de acest fel. În perioada în care locuia în Australia, Xonia a urmat timp de trei ani un program de Music Business, la finalul căruia a obținut diploma. Ulterior, după revenirea în România, și-a continuat activitatea muzicală, însă a simțit că își dorește să aprofundeze și un alt domeniu.

De această dată, artista a optat pentru Psihologie. Studiile sunt momentan într-o perioadă de pauză, Xonia profitând de vacanță, însă planurile sale academice rămân în picioare și intenționează să finalizeze și această facultate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

„Sunt în pauză acum de la studii. Sunt la o universitate online din Australia, sunt studentă și sunt într-o mică vacanță. Și acum cred că mă bucur și eu puțin de soare și de vară, cu toate că s-a cam dus vara, dar asta este. Da, m-am apucat de a doua facultate. Am diploma de Music Business, tot din Australia am studiat, am făcut trei ani de zile. Și acum studiez Psihologia”, a povestit Xonia la Spynews.ro.

Sursa foto: Social media

Alegerea noului domeniu are legătură și cu o preocupare pe care artista spune că a avut-o dintotdeauna. Xonia a observat că persoanele apropiate obișnuiesc să îi ceară sfatul atunci când trec prin diferite situații și că îi place să le asculte și să le ofere sprijin.

Artista își dorește să înțeleagă mai bine mecanismele din spatele comportamentului uman și să dobândească informații specializate, nu doar să se bazeze pe experiența personală atunci când îi sfătuiește pe cei apropiați.

„Mie întotdeauna mi-a plăcut și, de fel, cred că toate prietenele mele și prietenii mei mă sună să se sfătuiască, să-mi povestească. Da, cred că am avut întotdeauna această calitate. Vezi de ce o fac? Pentru că am zis, dacă tot asta fac oricum cu cei dragi și apropiați mie, am zis hai să învăț și eu mai multe ca să pot să fiu și eu nu doar așa, părerea mea, să fiu acreditată!’, a mai spus artista.

CITEȘTE ȘI: Cine este Tudor Gavrilă, tânărul de 20 de ani pentru care Irina Rimes i-a dat superblock lui Tudor Chirilă

Anca Serea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Gestul făcut după ce fiica ei a plecat la facultate

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ioana Ginghină a răbufnit după comentariile de pe internet: „Cel mai trist este că vin de la alte femei”
Ioana Ginghină a răbufnit după comentariile de pe internet: „Cel mai trist este că vin de la alte femei”
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Andrei Rotaru a recunoscut de ce s-a îngrășat. Medicamentele i-au schimbat complet aspectul
Andrei Rotaru a recunoscut de ce s-a îngrășat. Medicamentele i-au schimbat complet aspectul
Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”
Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”
Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță. „După ce ne-am chinuit o zi întreagă…”
Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță. „După ce ne-am chinuit o zi întreagă…”
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Mediafax
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Digi24
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Mediafax
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Click.ro
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.