România, în sferturile Campionatului European de volei după o victorie categorică în fața Ucrainei

România, în sferturile Campionatului European de volei după o victorie categorică în fața Ucrainei
Românii s-au calificat în sferturi / Sursa foto: Federația Română de Volei
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Naționala României de volei masculin continuă să surprindă la Campionatul European din 2026. Tricolorii au obținut o victorie importantă în fața Ucrainei și merg mai departe în competiție, după un meci în care au reușit să își păstreze concentrarea până la ultimul punct.

Partida disputată la Arena 8888 Sofia a început echilibrat, însă România a reușit să se desprindă în momentele importante și să își adjudece primul set. Tricolorii au continuat să joace eficient și în actul secund, pe care l-au încheiat la o diferență de patru puncte.

Românii au obținut calificarea

Cel mai tensionat moment al întâlnirii a venit în setul al treilea. Ucrainenii au revenit după un start bun al României și au transformat finalul într-un adevărat duel al nervilor. România a avut patru mingi de meci, în timp ce adversarii au beneficiat de două oportunități de a prelungi partida. În cele din urmă, tricolorii au închis setul la 30-28 și au obținut calificarea.

Alexandru Rață a fost principalul marcator al României, cu 16 puncte, în timp ce Daniel Chițigoi a contribuit cu 11. Oleh Plotnytskyi, din partea Ucrainei, a încheiat partida cu 15 puncte. România a profitat și de numeroasele greșeli neforțate ale adversarilor, care au comis 28 pe parcursul meciului.

Sursa foto: Federația Română de Volei

Calificarea vine după un parcurs solid în grupa D, unde România a încheiat pe locul al treilea, cu trei victorii. Printre rezultatele importante s-a numărat succesul cu Franța, campioana olimpică, scor 3-2, obținut după ce tricolorii au revenit de la 0-2 la seturi.

În sferturile de finală, România va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Portugalia. Meciurile din această fază sunt programate pe 22 și 23 septembrie, iar fazele finale vor avea loc la Milano, pe 25 și 26 septembrie.

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