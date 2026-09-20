Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci kiwi des, potrivit Mihaelei Bilic: „Are autorizație de sănătate”

Mihaela Bilic și-a informat urmăritorii despre noua decizie luată de Comisia Europeană în legătură cu un fruct iubit de români. Este vorba despre celebrul kiwi, pe care îl consumăm pentru un aport ridicat de vitamina C, fibre și nu numai. Află detalii!

Mihaela Bilic, despre kiwi

Medicul nutriționist le-a dat o veste nouă fanilor săi: celebrul kiwi a primit autorizație de sănătate de la Comisia Europeană. Decizia a fost luată în urma celor 15 ani de cercetări ale efectelor pe care fructul le are când vine vorba despre sănătatea noastră.

Această măsură se referă la efectele benefice pe care consumul regulat de kiwi îl are asupra sănătății intestinale. Este un fruct ce ajută enorm persoanele care suferă de constipație și care trebuie să consume minimum 2 fructe pe zi, adică 200 de grame de pulpă.

Pentru ca efectele să fie resimțite, kiwi se consumă întreg, în starea lui naturală, nu sub formă de suc. Doar în acest mod puteți beneficia de toate fibrele sale, „medicii” care se asigură că intestinele vor avea parte de sprijin și mișcări regulate.

„Kiwi are autorizație de sănătate! Fructul de Kiwi a devenit primul produs proaspăt pentru care Comisia Europeană a autorizat o afirmație de sănătate, după mai bine de 15 ani de cercetări susținute. Afirmația autorizată de Comisia Europeană se referă la funcția intestinală și precizează, citez: „consumul de kiwi verzi contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”. Pentru validarea acestei afirmații este recomandat un consum zilnic de 2 kiwi verzi proaspete, adică minim 200g pulpă de fruct. Decizia europeană vine după un proces de cercetare și evaluare care s-a întins pe mai mult de 15 ani și a inclus 18 studii intervenționale realizate pe oameni. În urma evaluării, 6 dintre aceste studii au fost considerate suficient de solide pentru a susține efectul kiwi-ului verde asupra funcției intestinale. Autorizarea nu înseamnă că fructul este considerat un tratament pentru o afecțiune medicală, ci că există dovezi care susțin beneficiile asupra unei funcții fiziologice. Kiwi-ul verde devine astfel primul fruct proaspăt care beneficiază de o astfel de afirmație de sănătate autorizată la nivelul Uniunii Europene”, a scris medicul nutriționist pe contul de Facebook.

Ce conține un kiwi

Fructul kiwi verde este predominant din specia Actinidia deliciosa și este bogat în nutrienți. Consumul regulat are beneficii pentru sănătatea digestivă, imunitară și metabolică.

O singură bucată conține o cantitate mare de vitamina C, dar și vitaminele E, K și B9. Mai conține potasiu, magneziu, calciu și fosfor, precum și fibre, antioxidanți, luteină, apă și carbohidrați naturali.

Valoarea nutrițională a 100 g de kiwi

Apă: 83,9 g

Energie: 58 kcal

Proteine: 1,06 g

Lipide totale (grăsimi): 0,44 g

Carbohidrați: 14 g

Fibre: 3 g

Zaharuri: 8,99 g

Calciu: 35 mg

Fier: 0,24 mg

Magneziu: 16 mg

Fosfor: 34 mg

Potasiu: 198 mg

Sodiu: 5 mg

Zinc: 0,14 mg

Cupru: 0,134 mg

Seleniu: 0,2 ug

Vitamina C: 74,7 mg

Tiamină: 0,027 mg

Riboflavină: 0,025 mg

Niacină: 0,37 mg

Vitamina B 6: 0,061 mg

Folat: 26 ug

Colină: 7,8 mg

Vitamina A: 4 ug

Caroten, beta: 52 ug

Luteină + zeaxantină: 122 ug

Vitamina E (alfa-tocoferol): 1,3 mg

Vitamina K (filochinona): 40,3 ug

Fibrele din kiwi ajută digestia

Potrivit specialiștilor, fibrele ajută la o bună sătătate digestivă. Din păcate, o mare parte din acestea se află în coaja acoperită de perișori fini, așa că fructul trebuie consumat spălat bine, nu decojit.

Introdus în alimentația zilnică, kiwi adaugă volum scaunului și-l ajută să se deplaseze mai ușor prin colon. Poate reduce balonarea și disconfortul digestiv, precum și grăbirea tranzitului intestinal. În plus, conține multe prebiotice care hrănesc bacteriile benefice din intestin.

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