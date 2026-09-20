Horoscop chinezesc azi, 20 septembrie 2026. Zodia care trebuie neapărat să-și controleze furia și toate emoțiile negative

Previziuni astrale complete pentru duminică, 20 septembrie. Poziția planetelor indică o zi destul de grea pentru nativii Iepure. Vor avea parte de o zi cu tensiuni și discuții în contradictoriu, iar acest lucru îi va enerva. Astrele spun că trebuie să-și controleze furia și să nu izbucnească la fel ca un vulcan. Află și tu, din rândurile următoare, ce-ți rezervă previziunile de azi!

Zodia Șobolan

Imaginația ta este puternică astăzi. Găsește modalități de a-ți exprima ideile despre frumusețe și armonie. Orice activitate sau preocupare artistică este potrivită. Muzica te poate inspira și îți poate îmbunătăți starea de spirit. Cea mai mare satisfacție o vei avea dacă reușești să găsești o aplicare practică pentru ideile inspirate.

Zodia Bivol

Azi afișezi o atitudine veselă, deși în interior simți resentimente sau gelozie. Este posibil ca perspectiva ta să nu fie aceeași cu a persoanei sau asupra situației pe care o consideri responsabilă pentru problemă. Pe seară, rezervă-ți timp pentru a face ceva special doar pentru tine.

Zodia Tigru

Este o zi favorabilă atât pentru prieteniile vechi, cât și pentru cele noi. Interacțiunea cu oameni care îți împărtășesc interesele poate fi plăcută și te poate ajuta să reduci stresul. Ai multe calități naturale care sunt apreciate. Implică-te voluntar într-o activitate care aduce beneficii comunității. Dacă este posibil, invită-ți prietenii la o masă gustoasă.

Zodia Iepure

Ia astăzi o decizie fermă de a-ți controla furia și grijile. Tendința de a da vina pe ceilalți sau de a-i critica va acționa împotriva propriilor tale interese. Așteptările negative și temerile nu corespund realității. Păstrează-ți calmul chiar și într-o situație în care trebuie să iei atitudine în fața unei persoane dificile.

Zodia Dragon

Astăzi s-ar putea să simți dorința de a urmări ceva ce pare mereu puțin în afara posibilităților tale. Încearcă să găsești cele mai bune soluții fără să îți afectezi bugetul. Cineva apropiat s-ar putea confrunta cu o obsesie sau o dependență. Poate că pur și simplu nu poți ajuta. Stabilirea unor limite este însă un lucru important pe care îl poți face.

Zodia Șarpe

Firea ta sensibilă și grijulie îi poate fi de mare ajutor astăzi unei persoane aflate în nevoie. În perioadele stresante, resentimentele nespuse pot deveni o sursă de suferință emoțională și de îndepărtare inutilă. Muzica, practicile spirituale și bucuria de a fi în preajma animalelor pot fi surse puternice de alinare și inspirație.

Zodia Cal

Firea ta rezervată și prietenoasă poate ascunde uneori emoții mai întunecate. Astăzi s-ar putea să îți fie dor de cineva care nu mai este în preajma ta. Ai putea avea schimbări de dispoziție sau să fii mai distant. Uneori este mai ușor să te lași purtat de val decât să înfrunți sentimente puternice. Ascunderea nesiguranțelor sau a dezamăgirilor te poate face să suferi fără rost.

Zodia Capră

Energia zilei este favorabilă oricărui lucru care susține prietenia sau romantismul. Mesajele și alte forme de comunicare prin intermediul rețelelor pot fi deosebit de interesante. Fă tot ce poți pentru a aduce oamenii împreună. Dacă îți acorzi timp în plus pentru a-i mulțumi cuiva care te-a ajutat, acest gest poate deveni momentul frumos al zilei pentru acea persoană.

Zodia Maimuță

Este o zi minunată pentru a planifica o călătorie sau o vacanță. Este o perioadă favorabilă activităților alături de copii și benefică dacă ești interesat de o relație romantică. Cere ajutor dacă ai nevoie să îți eliberezi programul. Mai mult timp petrecut alături de persoana iubită vă poate ajuta să ajungeți la un nou nivel de înțelegere.

Zodia Cocoș

Este o zi excelentă pentru a rezolva toate acele mici treburi pe care poate le-ai tot amânat. Energia expansivă susține acțiunile curajoase – ai putea să planifici o mutare, să cauți un loc de muncă mai bun sau să porți o discuție serioasă cu cineva drag. Se poate conta pe seriozitatea și fiabilitatea ta, iar acestea sunt apreciate.

Zodia Câine

Nu amâna niciun plan, mai ales pe cele legate de îmbunătățirea locuinței sau a perspectivelor profesionale. O situație care aduce idei originale, dar prea puțin ajutor practic, ar trebui lăsată deoparte pentru moment. Ai răbdare. Bucură-te în această seară de mâncare bună și de râsete. Este o zi favorabilă iubirii.

Zodia Mistreț

Munca susținută va aduce progres treptat în orice domeniu care contează pentru tine. Este un moment potrivit pentru o analiză atentă a lucrurilor pe care le-ai realizat deja. Dacă te gândești de ceva timp să faci schimbări pentru a-ți îmbunătăți sănătatea, acum este momentul să faci mai multă mișcare. Încearcă să reduci consumul de alimente procesate.

CITEȘTE ȘI:

Horoscopul carierei azi, 20 septembrie 2026. Zodia care trebuie să se apuce serios de treabă, pauza s-a terminat!

Toamna lui 2026 le schimbă viața! Trei zodii au parte de succes financiar și profesional