De ce pisicile iubesc cutiile de carton. Explicația din spatele acestui comportament

De ce pisicile iubesc cutiile de carton. Explicația din spatele acestui comportament
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Îi poți cumpăra unei pisici cel mai sofisticat culcuș sau cea mai scumpă jucărie, iar ea să aleagă cutia de carton în care acestea au venit. Atracția pisicilor pentru cutii nu este însă doar o preferință amuzantă, ci poate avea legătură cu nevoia de siguranță, instinctele naturale și chiar cu temperatura.

Spațiile mici și închise le oferă pisicilor un loc în care se pot ascunde și din care pot observa ceea ce se întâmplă în jur. O cutie poate funcționa astfel ca un refugiu în care animalul se simte mai puțin expus.

Cercetările au arătat inclusiv că accesul la o cutie în care să se ascundă poate reduce stresul unor pisici atunci când ajung într-un mediu necunoscut, potrivit Scientific American.

Cutiile le pot oferi pisicilor un sentiment de siguranță

Pisicile sunt atât prădători, cât și animale care, în natură, pot deveni la rândul lor pradă. Din acest motiv, spațiile protejate le permit să urmărească mediul înconjurător fără să fie expuse din toate direcțiile.

O cutie de carton oferă pereți în jurul animalului și, de regulă, o singură deschidere principală. Pisica poate vedea ce se apropie din față fără să fie nevoită să urmărească permanent ceea ce se întâmplă în spatele său.

Acest tip de ascunzătoare poate deveni deosebit de important într-un mediu nou sau într-o situație stresantă.

Un studiu realizat pe pisici ajunse într-un adăpost a constatat că animalele cărora li s-au oferit cutii în care să se ascundă s-au adaptat mai repede la noul mediu decât cele care nu au avut acces la asemenea refugii.

Sursa foto: Shutterstock

De ce cartonul este atât de atrăgător

Și materialul poate contribui la atracția pisicilor pentru cutii. Cartonul este un bun izolator, iar o cutie poate crea un spațiu mic în care pisica își păstrează mai ușor căldura corporală. Pisicile preferă, în general, temperaturi mai ridicate decât cele pe care oamenii le consideră confortabile.

Forma cutiei poate contribui și ea. Pisicilor le plac frecvent spațiile strâmte în care corpul lor intră aproape perfect, ceea ce explică de ce uneori încearcă să se strecoare chiar și în cutii care par mult prea mici.

O cutie poate servi și drept loc pentru pândă. Ascunderea și atacul brusc fac parte din comportamentul natural de vânătoare al pisicilor, iar marginile cutiei oferă un loc potrivit din care animalul poate urmări o jucărie sau un alt obiect înainte să sară asupra lui.

Cartonul are și avantajul că poate fi zgâriat și mușcat. Aceste comportamente le permit pisicilor să își folosească ghearele, să exploreze obiectul și să își lase mirosul pe suprafața acestuia.

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