Prognoza meteo azi, 20 septembrie 2026. Vin ploi și furtuni în mai multe regiuni ale țării, dar vom avea o surpriză în termometre

Duminică, 20 septembrie, va fi o zi călduroasă, însă vremea va fi instabilă în mai multe zone. Meteorologii ANM anunță averse și descărcări electrice la munte, dar și în anumite regiuni din sud și est. Vântul poate ajunge la rafale de 60-70 km/h. Află prognoza completă mai jos!

Vremea de azi în România

În cea mai mare parte a țării, temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului.

Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se vor înmulți. Aversele și descărcările electrice vor apărea local în zonele montane și, pe suprafețe mai restrânse, în Muntenia, Dobrogea. Este posibil să plouă și în nordul Olteniei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-10 l/mp, însă izolat pot ajunge la 15-20 l/mp.

Vin ploi și furtuni în mai multe zone

Pe timpul nopții, instabilitatea se va extinde către regiunile vestice, nordice și centrale, precum și în zona montană. Vor fi ploi slabe în Maramureș, în Crișana, în nordul Moldovei, în nordul și nord-vestul Transilvaniei și în zona montană.

Aversele nu sunt excluse nici în nordul Banatului și, cu totul izolat, în alte regiuni ale țării. Vântul va sufla slab și moderat în general, însă în a doua parte a intervalului va avea intensificări pe crestele montane. La altitudini mari, rafalele pot atinge 60-70 km/h.

Dimineața și noaptea, în anumite zone, se poate forma ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului.

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va rămâne caldă pentru această perioadă. Instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în zone restrânse, însoțite de descărcări electrice. Probabilitatea pentru astfel de fenomene va fi mai ridicată în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.

Pe timpul nopții, ploile sunt așteptate cu o probabilitate mai mare în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă vor fi de 1-10 l/mp, iar după-amiaza, izolat, în masivele sudice, se pot înregistra 15-20 l/mp.

La altitudini mari, vântul se va intensifica în a doua parte a intervalului – rafalele pot ajunge la 60-70 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, duminică se anunță o zi caldă. Cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab, fără intensificări importante. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 29 de grade, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî până la 13-16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va fi de 24 de grade, iar minima serii de 15 grade Celsius.

Timișoara: maxima zilei va fi de 28 de grade, iar minima serii de 16 grade Celsius.

Iași: maxima zilei va fi de 28 de grade, iar minima serii de 15 grade Celsius.

Craiova: maxima zilei va fi de 31 de grade, iar minima serii de 18 grade Celsius.

Constanța: maxima zilei va fi de 23 de grade, iar minima serii de 20 grade Celsius.

Brașov: maxima zilei va fi de 27 de grade, iar minima serii de 11 grade Celsius.

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