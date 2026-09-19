România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare

România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare
Elena Mateescu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

România va trece la vreme de toamnă. Potrivit Elenei Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor scădea semnificativ, astfel că țara noastră va fi traversată de un aer foarte rece de săptămâna următoare. 

Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar la munte, la altitudini mari, pot apărea precipitații mixte și rafale de vânt de peste 70-80 km/h.

De asemenea, Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, susține că răcirea se va instala treptat, iar cea mai afectată de aerul rece va fi jumătatea nordică a țării. Mai mult decât atât, miercuri, 23 septembrie, ar putea fi cea mai răcoroasă zi din ultima vreme.

„La mijlocul săptămânii viitoare, masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13-14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18-20 de grade, inclusiv în Capitală”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

România trece brusc de la vară la frig

Elena Mateescu

Elena Mateescu

Elena Mateescu a explicat că răcirea își va face simțită prezența încă de la începutul săptămânii viitoare, adică de luni, 21 septembrie, în special în vestul, centrul și nordul țării, cu valori de 19-20 de grade Celsius. La polul opus, în sud și sud-estul țării vor fi temperaturi de vară.

„Răcirea se va resimţi începând de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, valorile de temperaturi vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19-20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27-28 de grade”, a spus Elena Mateescu.

Cea mai rece zi de la debutul toamnei

De asemenea, începând de marți-miercuri, temperaturile scăzute se vor resimți pe întreg teritoriul României, urmând ca miercuri să fie cea mai răcoroasă zi din ultima perioadă. Apoi, valorile termice vor ajunge din nou până la 22 de grade Celsius.

„Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21-22 de grade”, a mai adăugat șefa ANM.

Până atunci, însă, finalul acestei săptămâni va fi unul favorabil, cu temperaturi încă de vară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade Celsius, iar în Capitală termometrele vor arăta nici mai mult, nici mai puțin de 30 de grade Celsius.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 19 septembrie 2026. Temperaturile urcă la 32 de grade, dar vin ploi, fulgere și rafale de vânt

Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile scad cu până la 15 grade

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale
A fost operat la inimă după ce problema a apărut din nou! Dezvăluiri despre situația unuia dintre cei mai importanți jucători ai lui Napoli
A fost operat la inimă după ce problema a apărut din nou! Dezvăluiri despre situația unuia dintre cei mai importanți jucători ai lui Napoli
Văduva milionară a unui programator de la Roblox susține că a fost înșelată de iubitul ei, un gigolo: „Mi-a luat 6 milioane de dolari”
Văduva milionară a unui programator de la Roblox susține că a fost înșelată de iubitul ei, un gigolo: „Mi-a luat 6 milioane de dolari”
De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Escapada de weekend pe care mulți bucureșteni o ratează! Ai castel, muzee, istorie, lac și munte la doi pași
Escapada de weekend pe care mulți bucureșteni o ratează! Ai castel, muzee, istorie, lac și munte la doi pași
Șocul unei pensionare după o vacanță la mare. Cât i-a venit nota de plată
Mediafax
Șocul unei pensionare după o vacanță la mare. Cât i-a venit nota de plată
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
Gandul.ro
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
De ce „Insula Iubirii” provoacă atâta ură în online. Sociolog: „Un adevărat câmp de luptă”
Adevarul
De ce „Insula Iubirii” provoacă atâta ură în online. Sociolog: „Un adevărat câmp de luptă”
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Fiul lui Dan Șucu, marchează pentru Rapid la câteva secunde după ce a intrat pe teren
Mediafax
Fiul lui Dan Șucu, marchează pentru Rapid la câteva secunde după ce a intrat pe teren
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
EXCLUSIV Răspunsul premierului desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a fost nominalizat pentru a pica și a-i face loc lui Grindeanu
Digi 24
EXCLUSIV Răspunsul premierului desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a fost nominalizat pentru a pica și a-i face loc lui Grindeanu
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii și cum ar putea afecta România EXCLUSIV
Digi24
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii și cum ar putea afecta România EXCLUSIV
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
go4it.ro
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
Gandul.ro
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Mediafax Italia
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Mediafax Spania
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.