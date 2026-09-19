România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare

România va trece la vreme de toamnă. Potrivit Elenei Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor scădea semnificativ, astfel că țara noastră va fi traversată de un aer foarte rece de săptămâna următoare.

Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar la munte, la altitudini mari, pot apărea precipitații mixte și rafale de vânt de peste 70-80 km/h.

De asemenea, Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, susține că răcirea se va instala treptat, iar cea mai afectată de aerul rece va fi jumătatea nordică a țării. Mai mult decât atât, miercuri, 23 septembrie, ar putea fi cea mai răcoroasă zi din ultima vreme.

„La mijlocul săptămânii viitoare, masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13-14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18-20 de grade, inclusiv în Capitală”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

România trece brusc de la vară la frig

Elena Mateescu a explicat că răcirea își va face simțită prezența încă de la începutul săptămânii viitoare, adică de luni, 21 septembrie, în special în vestul, centrul și nordul țării, cu valori de 19-20 de grade Celsius. La polul opus, în sud și sud-estul țării vor fi temperaturi de vară.

„Răcirea se va resimţi începând de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, valorile de temperaturi vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19-20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27-28 de grade”, a spus Elena Mateescu.

Cea mai rece zi de la debutul toamnei

De asemenea, începând de marți-miercuri, temperaturile scăzute se vor resimți pe întreg teritoriul României, urmând ca miercuri să fie cea mai răcoroasă zi din ultima perioadă. Apoi, valorile termice vor ajunge din nou până la 22 de grade Celsius.

„Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21-22 de grade”, a mai adăugat șefa ANM.

Până atunci, însă, finalul acestei săptămâni va fi unul favorabil, cu temperaturi încă de vară. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade Celsius, iar în Capitală termometrele vor arăta nici mai mult, nici mai puțin de 30 de grade Celsius.

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