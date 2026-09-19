Prognoza meteo azi, 19 septembrie 2026. Temperaturile urcă la 32 de grade, dar vin ploi, fulgere și rafale de vânt

Vremea se menține caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a României, sâmbătă, 19 septembrie, însă atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei în mai multe zone. Cele mai multe averse și descărcări electrice sunt așteptate în Carpații Meridionali și de Curbură, unde izolat cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp. În restul țării, ploile vor apărea doar pe suprafețe restrânse, iar temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade. În București va fi o nouă zi caldă, cu aproximativ 30 de grade la amiază.

Vremea de azi în România

Intervalul 19 septembrie, ora 09:00 – 20 septembrie, ora 09:00, aduce temperaturi ridicate pentru a doua jumătate a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cele mai mari valori fiind așteptate în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei.

Instabilitatea atmosferică va crește după-amiaza și seara, în special în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 4–10 l/mp și, izolat, vor depăși 15–20 l/mp. În timpul ploilor, vântul poate avea temporar rafale în jurul a 45 km/h.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar aversele și fenomenele electrice vor apărea izolat. Temperaturile minime vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zonele mai calde ale țării vor rămâne în jurul a 18 grade. În cursul nopții, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va rămâne în general plăcută și caldă pentru această dată. Banatul, Crișana și Maramureșul vor avea perioade cu soare și cer variabil, iar probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Vântul va sufla în general slab și moderat.

În vest, temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 27–30 de grade, în timp ce în nord vor fi ușor mai scăzute. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî semnificativ față de valorile din timpul zilei, mai ales în zonele depresionare și în regiunile deluroase.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării rămâne printre cele mai calde regiuni ale României. În Muntenia, temperaturile vor urca frecvent spre 29–31 de grade, iar în sud-vestul regiunii se pot atinge cele mai ridicate valori ale zilei, în jurul a 32 de grade.

Cerul va fi variabil, iar în nordul Munteniei, în apropierea zonei montane și submontane, probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată după-amiaza și seara. În zonele de câmpie, vremea va avea un aspect predominant frumos, cu perioade lungi fără precipitații.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de una dintre cele mai călduroase zile din țară. În sudul regiunii, maximele pot ajunge la 31–32 de grade, valori ridicate pentru această perioadă din septembrie.

Situația va fi diferită în nordul Olteniei, unde apropierea de Carpații Meridionali va favoriza dezvoltarea norilor de ploaie în a doua parte a zilei. Local pot apărea averse și descărcări electrice, iar vântul se poate intensifica temporar în timpul ploilor. Spre sudul regiunii, probabilitatea precipitațiilor va fi mult mai redusă.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va continua să fie caldă, însă diferențele dintre nordul și sudul regiunii vor fi destul de evidente. În sudul Moldovei există o probabilitate mai ridicată pentru averse izolate și descărcări electrice, în special după-amiaza și seara, în timp ce în nord și nord-est cerul va fi în general variabil.

Temperaturile maxime se vor situa în cea mai mare parte a regiunii în zona valorilor de 25–29 de grade, cu nopți considerabil mai răcoroase. Vântul va fi slab și moderat și numai în timpul eventualelor ploi poate avea intensificări de scurtă durată.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va avea cele mai mari contraste meteorologice ale zilei. În Transilvania vor exista perioade cu vreme plăcută, însă în apropierea munților instabilitatea atmosferică va deveni accentuată după-amiaza și seara.

Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vor reprezenta principala zonă vizată de averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 4–10 l/mp, însă izolat se pot acumula peste 15–20 l/mp. Rafalele de vânt pot ajunge temporar în jurul valorii de 45 km/h în timpul ploilor.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât în sud și vest, iar în depresiunile Carpaților Orientali noaptea poate aduce valori de numai 7 grade, cele mai mici din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme în general frumoasă, cu cer variabil și perioade generoase cu soare. Probabilitatea pentru averse va fi redusă, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pe litoral, temperaturile vor fi mai temperate decât în regiunile sudice de câmpie, cu maxime în jurul valorilor de 25–27 de grade. Noaptea va rămâne mai blândă decât în interiorul țării, temperaturile minime apropiindu-se de 17–18 grade.

Vremea de azi în București

Bucureștenii vor avea parte de încă o zi cu vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, după care va deveni variabil, însă prognoza pentru Capitală nu indică precipitații semnificative.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Noaptea, temperatura va coborî până la 14–16 grade, astfel că diferența termică dintre zi și noapte va deveni destul de pronunțată.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme în general plăcută, cu cer variabil și o maximă estimată în jurul valorilor de 25–27 de grade. Noaptea, temperatura poate coborî spre 10–12 grade.

vreme în general plăcută, cu cer variabil și o maximă estimată în jurul valorilor de 25–27 de grade. Noaptea, temperatura poate coborî spre 10–12 grade. Timișoara: una dintre zilele calde din vestul țării, cu perioade însorite și o temperatură maximă estimată la 28–30 de grade. Minima va fi în jurul valorilor de 13–15 grade.

una dintre zilele calde din vestul țării, cu perioade însorite și o temperatură maximă estimată la 28–30 de grade. Minima va fi în jurul valorilor de 13–15 grade. Iași: vreme caldă, cu cer variabil și o maximă estimată de 26–28 de grade. În cursul nopții, temperatura va coborî spre 12–14 grade.

vreme caldă, cu cer variabil și o maximă estimată de 26–28 de grade. În cursul nopții, temperatura va coborî spre 12–14 grade. Craiova: printre cele mai ridicate temperaturi dintre marile orașe, cu o maximă estimată de 30–32 de grade. Minima nopții va fi de aproximativ 14–16 grade. Spre nordul Olteniei, probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată decât în zona Craiovei.

printre cele mai ridicate temperaturi dintre marile orașe, cu o maximă estimată de 30–32 de grade. Minima nopții va fi de aproximativ 14–16 grade. Spre nordul Olteniei, probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată decât în zona Craiovei. Constanța: vreme plăcută pe litoral, cu cer variabil și o temperatură maximă estimată de 25–27 de grade. Minima va rămâne ridicată, în jurul valorilor de 17–18 grade.

vreme plăcută pe litoral, cu cer variabil și o temperatură maximă estimată de 25–27 de grade. Minima va rămâne ridicată, în jurul valorilor de 17–18 grade. Brașov: temperaturile vor fi mai moderate, iar apropierea de Carpații de Curbură crește probabilitatea apariției averselor și descărcărilor electrice în a doua parte a zilei. Maxima este estimată la 23–25 de grade, iar minima la aproximativ 9–11 grade.

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