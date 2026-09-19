De ce bateria telefonului se descarcă mai repede când este frig. Cum o protejezi la temperaturi scăzute

Ai observat că bateria telefonului pare să se descarce mult mai repede atunci când petreci timp afară într-o zi geroasă? Nu este doar o impresie. Temperaturile scăzute afectează modul în care funcționează bateriile litiu-ion folosite de majoritatea smartphone-urilor, iar telefonul se poate chiar opri deși indicatorul arată că mai are energie.

Fenomenul are legătură cu procesele chimice care au loc în interiorul bateriei. Pe măsură ce temperatura scade, bateria poate furniza mai greu energia necesară telefonului, potrivit India Today.

Vestea bună este că efectul frigului asupra autonomiei este, în general, temporar. Odată ce telefonul revine la o temperatură normală, bateria își poate recupera performanța.

De ce bateria telefonului se descarcă mai repede când este frig

Majoritatea telefoanelor moderne folosesc baterii litiu-ion, apreciate deoarece pot stoca o cantitate mare de energie raportată la dimensiunile și greutatea lor.

Funcționarea lor depinde de deplasarea ionilor de litiu între cei doi electrozi ai bateriei printr-un electrolit.

La temperaturi scăzute, electrolitul devine mai vâscos, iar ionii se deplasează mai greu. În același timp, crește rezistența internă a bateriei.

În aceste condiții, bateria trebuie să depună un efort mai mare pentru a furniza energia solicitată de telefon. Capacitatea disponibilă scade, iar utilizatorul poate observa că procentul bateriei se reduce mult mai repede decât în condiții normale.

În situații de frig extrem, telefonul se poate chiar opri înainte ca indicatorul bateriei să ajungă la 0%.

Problema poate fi mai evidentă în cazul bateriilor vechi, care au trecut deja prin numeroase cicluri de încărcare și și-au pierdut o parte din capacitatea inițială.

Cum protejezi bateria telefonului când este frig

Una dintre cele mai simple soluții este să limitezi timpul în care telefonul rămâne expus direct temperaturilor foarte scăzute.

Atunci când ești afară, dispozitivul poate fi ținut într-un buzunar interior al hainei, aproape de corp, unde temperatura este mai ridicată. O husă poate oferi, de asemenea, un anumit grad de protecție împotriva frigului.

Modul de economisire a bateriei poate fi util dacă știi că urmează să petreci o perioadă mai lungă la temperaturi scăzute, deoarece reduce consumul de energie al telefonului.

Dacă dispozitivul a stat mult timp în frig și s-a răcit puternic, este recomandat să îl lași să revină treptat la o temperatură normală înainte de a-l pune la încărcat.

Încărcarea unei baterii litiu-ion foarte reci poate afecta procesele care au loc în interiorul acesteia și poate contribui la degradarea sa.

Este indicat și să eviți încălzirea bruscă a telefonului cu ajutorul unui calorifer, uscător de păr sau altei surse puternice de căldură.

CITEȘTE ȘI:

Este rău să lași telefonul la încărcat peste noapte? Ce se întâmplă, de fapt, cu bateria

Ce se întâmplă cu somnul tău dacă stai pe telefon înainte de culcare. De ce nu doar lumina e problema