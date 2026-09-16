Este rău să lași telefonul la încărcat peste noapte? Ce se întâmplă, de fapt, cu bateria

Este rău să lași telefonul la încărcat peste noapte? Ce se întâmplă, de fapt, cu bateria
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Mulți oameni își pun telefonul la încărcat înainte de culcare și îl scot din priză abia dimineața. Obiceiul este extrem de comod, dar există de mult timp ideea că menținerea dispozitivului conectat la priză după ce bateria ajunge la 100% ar putea să o deterioreze.

În cazul telefoanelor moderne, lucrurile nu sunt însă atât de simple. Lăsarea telefonului la încărcat peste noapte nu reprezintă, în general, o problemă. Dispozitivele moderne folosesc sisteme care gestionează procesul de încărcare și împiedică bateria să continue să primească energie necontrolat după ce ajunge la capacitatea maximă, potrivit Consumer Reports.

Asta nu înseamnă însă că modul în care ne încărcăm telefonul nu influențează deloc durata de viață a bateriei.

Este rău să încarci telefonul până la 100%?

Bateriile litiu-ion folosite de smartphone-uri se degradează în mod natural în timp, iar felul în care sunt încărcate poate influența viteza acestui proces.

Menținerea bateriei pentru perioade îndelungate la niveluri foarte ridicate sau foarte scăzute de încărcare poate contribui la degradarea acesteia. Pentru a-i prelungi cât mai mult durata de viață, specialiștii recomandă, atunci când este posibil, ca nivelul bateriei să fie menținut aproximativ între 20% și 80%.

Asta nu înseamnă că telefonul trebuie scos obligatoriu din priză în momentul în care ajunge la 80% sau că încărcarea până la 100% trebuie evitată complet. Recomandarea este destinată în special celor care vor să reducă uzura bateriei pe termen lung.

Multe smartphone-uri moderne au inclusiv funcții care optimizează automat încărcarea. Telefonul poate învăța rutina utilizatorului și poate întârzia atingerea nivelului de 100% până aproape de momentul în care acesta obișnuiește să îl scoată din priză.

Căldura poate afecta bateria mai mult decât încărcarea peste noapte

Un factor important pentru durata de viață a bateriei este temperatura. Căldura excesivă accelerează degradarea bateriilor litiu-ion, motiv pentru care telefonul trebuie să poată elimina căldura produsă în timpul încărcării.

Din acest motiv, nu este recomandat ca dispozitivul să fie lăsat la încărcat sub pernă, sub pătură sau într-un alt loc în care căldura se poate acumula.

Telefonul ar trebui așezat pe o suprafață stabilă și într-un spațiu bine ventilat. Dacă dispozitivul devine neobișnuit de fierbinte în timpul încărcării, este indicat să fie deconectat și să fie verificat încărcătorul sau cablul folosit.

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