Țara din Europa care oferă vacanțe gratuite tinerilor care renunță la telefonul mobil. Ce urmărește acest experiment, de fapt

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 16:23
Prețurile la combustibilul pentru avioane au făcut ca zborurile să devină extrem de scumpe, așa că, pentru mulți, vara aceasta ar putea să nu aducă vacanțe, așa cum se întâmpla în alți ani. Totuși, o țară europeană le oferă acum tinerilor care renunță la telefonul mobil șansa de a renunța complet la scrolling și de a vedea lumea pe viu, fără niciun cost, potrivit indy100.com.

Trei din cinci tineri din Generația Z spun că au dificultăți de concentrare, invocând suprasolicitare mentală, ceață cerebrală și un sentiment de gol interior. Este o statistică alarmantă, motiv pentru care Organizația de Turism a Austriei a lansat „Austrian Synapse” – un nou experiment social care invită cinci tineri să petreacă cinci zile în Austria complet offline.

Pagina de prezentare a experimentului îl promovează drept o experiență „anti-brain rot” („anti-atrofiere mentală”), iar dacă stăm să ne gândim, este genul de experiență de care am avea cu toții nevoie într-o anumită măsură.

În locul timpului petrecut în fața ecranelor, participanții vor lua parte la activități menite să stimuleze reconectarea cu mediul înconjurător și cu propriul ritm interior.

Programul, lansat de Austria Tourism, include drumeții matinale în Alpi, ateliere de gătit tradițional, activități agricole și experiențe culturale autentice în comunități locale.

Telefoanele mobile sunt interzise pe întreaga durată a șederii, cu excepția situațiilor de urgență.

Conceptul este susținut și de specialiști în neuroștiințe, precum Bernd Hufnagl. El a spus că pauzele de la fluxul continuu de informații sunt extrem de importante pentru procesarea cognitivă și refacerea atenției.

Ideea centrală a proiectului este că lipsa stimulilor digitali poate îmbunătăți concentrarea, memoria și starea generală de bine.

Inițiativa apare într-un context mai larg în care turismul de tip „wellness digital” câștigă teren, iar vacanțele fără notificări și e-mailuri devin tot mai căutate de tinerii afectați de suprasolicitarea online.

