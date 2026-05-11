Salarii Lidl 2026. Câți bani ia în mână un vânzător și cât primește un asistent manager care știe germană

Lanțul de supermarketuri Lidl este unul dintre cele mai apreciate de români și nu numai. Aceștia au început anul cu recrutări în toată țara pentru posturile de vânzător și asistent manager care cunoaște limba germană. Salariile oferite sunt pe măsură.

Lidl face angajări mai tot timpul. Pe lângă postul de vânzător, în această perioadă, lanțul de magazine caută și asistenți manageri vorbitori de limba germană. Cei care își doresc să obțină un post la supermarket trebuie să îndeplinească câteva condiții importante. Printre cele mai esențiale este finalizarea studiilor gimnaziale. Angajații sunt răsplătiți generos, iar pentru rolul de vânzător salariul brut este de 5.500 de lei lunar.

Câți bani câștigă angajații Lidl în 2026

Locuitorii Craiovei care își caută un loc de muncă au acum o oportunitate interesantă. Lidl a publicat un anunț de angajare. Aceștia au nevoie de oameni pentru postul de vânzător și asistent manager care cunoaște limba germană. Candidatul ideal pentru un astfel de post la acest lanț cunoscut de magazine trebuie să aibă obligatoriu studiile gimnaziale finalizate, adică cel puțin 8 clase, să fie responsabile, energice și organizate. De asemenea, conform anunțului, aceștia trebuie să fie disponibili să lucreze în ture, dar și în weekend, pentru care se oferă două zile libere în timpul săptămânii. Pentru vânzători, salariul brut lunar este de 5.500 de lei, iar cel net, în anul 2026 este de aproximativ 3.217 lei.

În România, diferența de 2.283 de lei se împarte astfel:

-CAS (Pensie – 25%): 1.375 lei;

-CASS (Sănătate – 10%): 550 lei;

-Impozit pe venit (10%): 358 lei (se aplică la ce rămâne după scăderea CAS și CASS).

În plus, în ofertă se prezintă venitul mediu brut lunar de 7.600 de lei, raportat la norma de lucru menționată care include salariu brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri. Pe de altă parte, pentru postul de asistent manager, Lidl oferă un salariu brut lunar începând cu 12.600 de lei. Pentru acest post, cerințele sunt mai ample, astfel că cei care aplică pentru acest loc de muncă trebuie să aibă studii superioare finalizate, cu diplomă de licență, să știe limba germană și engleză la nivel avansat pentru a putea susține conversații de business, dar și de a realiza traduceri. Având în vedere salariul brut lunar, cel net este de 7.371 de lei pe lună.

