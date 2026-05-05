Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 11:05
După ce au plecat peste hotare pentru un trai mai bun, tot mai mulți români se întorc în țară. În perioada 2020-2025, s-a înregistrat cel mai mare val de oameni care au revenit. Aceștia au cerut reluarea beneficiilor familiare.

Acum mulți ani, românii au ales să plece în străinătate. Principalul motiv este lipsa resurselor financiare. Acum, ei se întorc în România în număr foarte mare. În anul 2023 au revenit cei mai mulți oameni și tot atunci s-au înregistrat și cele mai multe cereri pentru beneficii familiare. Pe de altă parte, o altă statistică arată că într-o țară preferată de români, s-au pierdut foarte multe avantaje familiare.

Din ce state se întorc românii

Revenirea în România a devenit un trend ascendent. Cel mai intens an al mobilității este 2023, adică atunci când s-au înregistrat cele mai multe reveniri, dar și suspendări. Mai concret, în acest an, în jur de 21.384 de mii de cazuri au fost identificate, iar cei mai mulți beneficiari au revenit din Spania și Marea Britanie.

Datele statistice ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) privind deschiderile şi suspendările drepturilor la beneficiile familiale în România, rezultate din aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială la nivel european, indică o evoluţie constantă a mobilităţii lucrătorilor migranţi români. Dinamica reflectă adaptarea familiilor la schimbările economice şi sociale din Uniunea Europeană, în contextul în care sistemul naţional de prestaţii sociale continuă să ofere suportul necesar, a transmis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Pe de altă parte, în 2023, Germania a suspendat numeroase persoane cu cetățenie română pentru beneficiile familiare.

Germania rămâne principala destinaţie pentru lucrătorii migranţi români pe întreaga perioadă 2020-2025, concentrând peste 30% din totalul suspendărilor drepturilor la beneficii familiale. Belgia înregistrează o creştere constantă a numărului de suspendări, iar Olanda o evoluţie uşor ascendentă, arată datele celor de la ANPIS.

Cea mai mare diferenţă în favoarea României a fost înregistrată în 2021 (+8.595), perioadă post-pandemică în care un număr semnificativ de români, în special din Spania şi Italia, au decis să revină în ţară, conform ANPIS.

