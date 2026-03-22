Un român s-a întors în țară face un anunț surprinzător, după 20 de ani în Italia: ”Se trăiește mai bine în România”

Un bărbat care a locuit mai bine de două decenii în Italia s-a întors în România. Povestea lui a devenit virală și scoate în evidență lucruri esențiale: viața în România s-a schimbat mai mult, în bine.

Tot mai mulți români care au fost plecați peste hotare pentru a-și construi un trai decent se întorc în România. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Pier Bertig. Acesta a povestit că și-a petrecut 20 de ani în Italia, în domeniul metalurgic, dar a ales să se întoarcă la origini. El a plecat când avea doar 19 ani, dar acum că a revenit în țară, vede totul cu alți ochi, ba mai mult, spune că lucrurile s-au schimbat în bine.

De ce s-a întors Pier Bertig în România

Dacă în anii trecuți cei mai mulți plecau în străinătate pentru a face mai mulți bani, în 2026, mulți s-au întors acasă. Pier Bertig a plecat în Italia, în Torino, la vârsta de 19 ani. Acesta a lucrat timp de 20 de ani în domeniul metalurgic. El a început de la munca de jos, dar în timp a evoluat și a ajuns să fie șef de secție într-o companie din sectorul auto. Chiar și așa, a decis să pună capăt acestui capitol și s-a întors în București.

Motivul pentru care a luat hotărârea este convingerea pe care o are față de schimbările care au avut loc în România, în ultimii ani.

Se trăiește mai bine în România, este timpul să privim spre viitor, a spus bărbatul.

Criza din Italia l-a adus mai aproape de visul său

Acesta a mai explicat că decizia nu a venit peste noapte. În ultimul timp, locul de muncă pe care l-a avut a fost afectat de criză, iar concedierile frecvente l-au făcut să se gândească mai bine la viitorul său. Atunci când a ajuns în România, bărbatul a refuzat mai multe locuri de muncă din domeniul auto și a decis că este momentul să își urmeze visul. Acesta s-a dedicat pasiunii lui de a picta și a început deja să facă expoziții cu picturile sale.

Pier Bertig nu este singurul care s-a întors sau vor să o facă, din ce în ce mai mulți spun că țara noastră a devenit un loc mai sigur de trăit.

