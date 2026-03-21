Româncă stabilită în Italia a câștigat lozul cel mare, iar apoi a fost dată dispărută

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 13:17
Româncă stabilită în Italia a câștigat lozul cel mare, iar apoi a fost dată dispărută
Româncă dispărută, după ce a câștigat la loz/Sursa: Facebook

O româncă stabilită în Italia a fost dată dispărută, după ce ar fi câștigat un premiu loz. Cel care a făcut anunțul despre dispariția femeii este chiar concubinul femeii. 

În data de 8 Martie, un bărbat român i-a făcut cadou iubitei sale, tot româncă, un loz. Din fericire pentru ei, acesta a fost câștigător și urmau să primească o sumă de bani considerabilă. Femeia a plecat apoi la bancă, însă nu s-a mai întors la concubinul ei. Acesta nu a depus încă plângere la poliție pentru dispariția ei, dar ce îl îngrijorează pe el este că femeia ar vrea să păstreze banii doar pentru ea. Povestea celor doi a fost făcută publică pe rețelele de socializare.

Româncă dispărută, după ce a câștigat la loz

O româncă stabilită în Carsoli, provincia L’Aquila din Italia, a câștigat 500.000 de euro, după ce de Ziua Femeii iubitul ei i-a cumpărat un loz de la Bar Renato. Lozul câștigător a costat 5 euro, iar declarația iubitului a fost incredibilă.

Astăzi este 8 martie, Ziua Femeii, în loc de mimoză îți dăruiesc acest loz de răzuit, a spus el.

Biletul era câștigător, iar după ce a aflat asta, românca s-a dus la bancă pentru a-l depune. Din acel  moment, potrivit unui prieten al concubinului nu s-a mai întors deloc acasă. Bărbatul femeii se teme acum, că vrea să păstreze banii doar pentru ea.

Mă tem că partenera mea vrea să păstreze pentru ea tot câștigul la lozul răzuibil cumpărat pe 8 martie la Bar Renato. Am căutat-o de mai multe ori, dar nu am reușit să dau de ea la telefon, a mai zis acesta.

De asemenea, bărbatul român nu a depus încă o plângere la poliție, însă dacă zilele următoare nu îi va da de urmă, acesta intenționează să anunțe carabinierii. Cei doi se cunosc de mai mult timp, iar după ce au început o relație s-au mutat rapid împreună. Mulți oameni au fost curioși să afle dacă premiul este real și cine l-a câștigat, dar propietarii barului nu a oferit informații despre identitatea celor doi. Fiecare bilet costă 5 euro, iar numele care i-au adus câștigul de 500.000 de euro au fost 13, 47, 29 și 50.

