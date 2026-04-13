A plecat din sistemul medical și a riscat totul. Ce a reușit să construiască o româncă în Franța

O româncă stabilită peste hotare a decis să renunțe la locul de muncă pentru a-și urma visul de a deveni antreprenor. Povestea ei arată că inițiativa și curajul pot transforma o idee simplă într-un proiect de succes, mai ales atunci când răspunde unei nevoi ale comunității din Franța.

Alexandra Dumitra a deschis în Franța, în centrul orașului Beauvais, un magazin dedicat produselor românești și specialităților din Europa de Est. Afacerea, inaugurată pe 14 martie sub denumirea „Balkanica”, funcționează zilnic și își propune să aducă mai aproape gusturile de acasă pentru românii din zonă, dar și pentru alți clienți interesați de aceste produse.

Magazinul, situat pe strada Gambetta, ocupă un spațiu de aproximativ 38 de metri pătrați și oferă o varietate de produse tradiționale, de la mezeluri și brânzeturi, până la preparate de patiserie specifice. Sortimentul este completat de alte produse din țările est-europene, diversificând astfel oferta pentru clienți.

Înainte de a face acest pas, româncă a lucrat ca secretară în domeniul medical. Deși trăia în Franța de 15 ani, s-a mutat în departamentul Oise relativ recent, unde a observat lipsa unor magazine cu specific românesc în apropiere. Cele mai apropiate opțiuni erau la distanță considerabilă, ceea ce i-a confirmat potențialul unei astfel de afaceri, mai ales în contextul unei comunități românești numeroase.

Decizia de a porni pe cont propriu a venit atât din această nevoie identificată, cât și din dorința personală de a deveni independentă profesional. După luni de pregătiri și amenajări, proiectul a prins contur la adresa 26 rue Gambetta. Debutul pare promițător, magazinul atrăgând încă de la deschidere numeroși vizitatori curioși.

