Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul

Un caz care a stârnit reacții puternice în spațiul public capătă noi valențe, după moartea Valentinei în vârstă de 45 de ani, survenită în urma unei intervenții estetice considerate, în mod obișnuit, una cu risc redus. Situația ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt realizate astfel de proceduri în unele clinici private, dar și asupra controalelor și reglementărilor existente.

Femeia, originară din Râmnicu Vâlcea, apelase la un cabinet de estetică din București pentru o procedură de lifting facial minim invaziv, cunoscută popular drept „cat eyes”, care presupune alungirea și ridicarea colțurilor ochilor. Intervenția, promovată frecvent ca fiind rapidă și cu recuperare ușoară, a avut însă un deznodământ tragic. La scurt timp după operație, pacienta a intrat în comă, iar după zece zile a decedat.

Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul

În urma incidentului, autoritățile au demarat controale la unitatea medicală unde a fost efectuată intervenția. Verificările realizate de Inspecția Sanitară de Stat au scos la iveală o serie de nereguli grave, în special în ceea ce privește procesul de sterilizare a instrumentarului medical. Ca urmare, cabinetul a fost închis temporar, iar administratorii au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 70.000 de lei.

Soțul femeii decedate susține că, după tragedie, a fost supus unor presiuni și amenințări voalate cu acțiuni în instanță din partea medicului implicat, în contextul în care familia a încercat să aducă în atenția publică circumstanțele în care s-a produs decesul. Acesta consideră că situația este cu atât mai gravă cu cât intervenția la care a fost supusă victima era percepută ca una minoră, iar evoluția ulterioară, soldată cu moartea unei persoane de 45 de ani, ridică semne serioase de întrebare privind siguranța și responsabilitatea actului medical.

„Nu este normal ca un om tânăr, la 45 de ani, să meargă să-şi facă o mică operaţie după care totul să decurgă în aşa fel încât persoana respectivă să fie înmormântată. Dânsul ne-a ameninţat oarecum voalat prin mesajul care ni la trimis că ne va acţiona în judecată pe noi pentru defăimare”, a spus Sorin Dumitru, soţul pacientei.

