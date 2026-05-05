Acasă » Știri » Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul

Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul

De: Anca Chihaie 05/05/2026 | 11:37
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Valentina Dumitru

Un caz care a stârnit reacții puternice în spațiul public capătă noi valențe, după moartea Valentinei în vârstă de 45 de ani, survenită în urma unei intervenții estetice considerate, în mod obișnuit, una cu risc redus. Situația ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt realizate astfel de proceduri în unele clinici private, dar și asupra controalelor și reglementărilor existente.

Femeia, originară din Râmnicu Vâlcea, apelase la un cabinet de estetică din București pentru o procedură de lifting facial minim invaziv, cunoscută popular drept „cat eyes”, care presupune alungirea și ridicarea colțurilor ochilor. Intervenția, promovată frecvent ca fiind rapidă și cu recuperare ușoară, a avut însă un deznodământ tragic. La scurt timp după operație, pacienta a intrat în comă, iar după zece zile a decedat.

Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul

În urma incidentului, autoritățile au demarat controale la unitatea medicală unde a fost efectuată intervenția. Verificările realizate de Inspecția Sanitară de Stat au scos la iveală o serie de nereguli grave, în special în ceea ce privește procesul de sterilizare a instrumentarului medical. Ca urmare, cabinetul a fost închis temporar, iar administratorii au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 70.000 de lei.

Soțul femeii decedate susține că, după tragedie, a fost supus unor presiuni și amenințări voalate cu acțiuni în instanță din partea medicului implicat, în contextul în care familia a încercat să aducă în atenția publică circumstanțele în care s-a produs decesul. Acesta consideră că situația este cu atât mai gravă cu cât intervenția la care a fost supusă victima era percepută ca una minoră, iar evoluția ulterioară, soldată cu moartea unei persoane de 45 de ani, ridică semne serioase de întrebare privind siguranța și responsabilitatea actului medical.

„Nu este normal ca un om tânăr, la 45 de ani, să meargă să-şi facă o mică operaţie după care totul să decurgă în aşa fel încât persoana respectivă să fie înmormântată. Dânsul ne-a ameninţat oarecum voalat prin mesajul care ni la trimis că ne va acţiona în judecată pe noi pentru defăimare”, a spus Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial

Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: ”Pur şi simplu m-a strâmbat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Știri
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o…
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Știri
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai cunoscut piesă a lui Aznavour
Digi24
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt...
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
Promotor.ro
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri ...
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”
Vezi toate știrile