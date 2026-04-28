Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial

Valentina, o femeie în vârstă de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a murit în urma unei intervenții estetice de lifting facial. Iată care a fost ultima ei postare de pe social media!

Conform informațiilor disponibile, intervenția estetică a fost efectuată într-o clinică privată, iar la scurt timp după procedură au apărut complicații serioase. Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au început investigațiile necesare pentru stabilizarea stării sale. În cadrul evaluărilor imagistice, inclusiv prin tomografie computerizată, au fost identificate probleme severe, printre care o sângerare intracraniană, ceea ce a impus intervenții medicale imediate și monitorizare continuă în secția de terapie intensivă.

Care a fost ultima postare a Valentinei

Soțul pacientei susține că ar fi existat neclarități legate de evaluarea dinaintea operației și de recomandările privind efectuarea unor analize medicale înainte de intervenție. Aceste aspecte au fost invocate ca posibile elemente care ar fi putut influența evoluția ulterioară a stării de sănătate.

De cealaltă parte, medicul implicat în procedură a transmis că pacienta ar fi fost informată cu privire la riscurile asociate intervenției și că ar fi semnat documentele standard de consimțământ informat înainte de efectuarea procedurii. În aceste documente sunt, de regulă, menționate posibilele complicații și faptul că pacientul își asumă riscurile aferente unui act medical de acest tip.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat”, a declarat medicul estetician.

Ultima sa apariție publică online a fost într-o postare din luna martie, de ziua femeii, în care apărea într-un cadru social, alături de alte persoane, într-un moment considerat obișnuit și lipsit de indicii privind problemele medicale care aveau să apară ulterior.

