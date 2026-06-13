Simona Halep s-a retras din tenis. Discursul emoționant de la eveniment

Simona Halep s-a retras oficial din tenis. Aceasta a fost omagiată sâmbătă, 13 iunie, la Cluj-Napoca, acolo unde au fost prezente nume mari din lumea sportului și nu numai. Vizibil emoționată, dubla câștigătoare de Grand Slam a ținut un discurs impresionant.

Simona Halep este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România. Cariera sa a ajuns la final, iar sâmbătă, 13 iunie, pe stadionul BTarena de la Cluj-Napoca s-a ținut evenimentul de retragere. Atmosfera a fost întreținută de Loredana, iar în tribune au fost prezente nume importante din lumea sportului și nu numai. De asemenea, aceasta a jucat ultimul meci în fața publicului alături de mai multe persoane, inclusiv alături de tatăl ei. Momentul a fost și mai emoționant, în special datorită discursului susținut chiar de ea.

Discursul emoționant susținut la evenimentul de retragere al Simonei Halep

Simona Halep a reușit o performanță incredibilă de-a lungul carierei. Aceasta a decis că este momentul să se retragă, iar pentru asta s-a organizat un eveniment uriaș. Printre invitați s-au aflat Gaël Monfils, Elina Svitolina, Andrei Pavel, precum și antrenorii Daniel Dobre și Darren Cahill, dar și personalități din showbiz, între care Loredana, care a deschis programul artistic.

De asemenea, aceasta a avut un discurs emoționant.

A venit momentul să-mi iau rămas bun. Este foarte emoționant să vorbesc astăzi. Știu că poate va fi ultima oară când vorbesc oficial ca sportivă. O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe. Vă mulțumesc mult, dumneavoastră și celor de la televizor!, a început Simona Halep să spună.

Ea a ținut să mulțumească celor care au avut încredere în ea și care au susținut-o de-a lungul timpului.

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor mei, m-au ajutat la fiecare pas, fără ei poate nu aș fi reușit. Ei au pus o cărămidă la această casă, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot! Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei care m-au susținut de la 13 ani. Nu au renunțat la mine când a fost greu și asta a contat mult, au avut încredere în mine ca om, a mai spus ea.

Sportiva a avut un moment de apreciere și pentru țara noastră, iar în încheiere a vorbit despre oamenii importanți din lumea sportului românesc.

Vreau să mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Sper să fie cât mai mulți campioni, să mă ajungă, chiar să mă depășească. Aș vrea să închei cu familia mea, le mulțumesc că există, că m-au făcut să exist, să îmi îndeplinesc acest vis. Tata a crezut nebunește în acest vis, mama a echilibrat balanța. M-au educat frumos din punctul meu de vedere. Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei (n.r.: către spectatori). Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!, a încheiat ea.

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