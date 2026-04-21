Acasă » Știri » Presa din Italia scrie despre românii de succes care s-au întors acasă: „Aici câștig aproape 3.000 de euro”

Presa din Italia scrie despre românii de succes care s-au întors acasă: „Aici câștig aproape 3.000 de euro”

De: Maria Roșca 21/04/2026 | 22:41
sursă foto: Freepik.com

România, țara care a fost scena unuia dintre cele mai mari valuri de emigranți din Europa între anii 90 și începutul anilor 2000, nu mai este aceeași. După decenii în care milioane de români au fost nevoiți să-și caute viitorul departe de casă, mulți români plecați peste hotare aleg acum să se întoarcă acasă. Numărul celor care revin este în creștere, iar integrarea lor devine una dintre marile provocări ale societății. 

Cum se schimbă migrația în România? Cine se întoarce, cine pleacă, cine rămâne și cine ajunge astăzi în țara care a fost protagonista uneia dintre cele mai mari diaspore europene? Sunt întrebări la care presa din Italia încearcă să răspundă într-un amplu articol dedicat transformărilor recente.

Între anii ’90 și începutul anilor 2000, după căderea regimului Ceaușescu, au plecat peste cinci milioane de oameni. O migrație masivă, care a marcat România. În ultimul an, potrivit datelor OCDE, emigrația din România către alte state a scăzut cu 10%.

Numărul românilor care se întorc în țară este în creștere

Pentru Sebastian Jitaru, Italia a fost acasă. A lucrat șapte ani în munții din Tirolul de Sud și a învățat meseria de viticultor, iar acum are propria sa cramă de vinuri ecologice în Botoșani: „În România încă nu există o cultură a consumului de vin, dar este stimulant. Simt că am multe oportunități în față. Eu și soția mea ne-am întors pentru că aici sunt oamenii noștri, nu vrem o viață în altă parte”.

Ilea Olimpiu râde din spatele biroului său de închiriere de mașini de la aeroportul din Cluj-Napoca. A locuit 10 ani la Roma, iar acum s-a întors la familia lui: „Ca ospătar câștigam o mie de euro, aici câștig aproape 3000 și îmi văd copiii crescând”.

Costantin Neagu, în vârstă de 49 de ani, a plecat din România în anul 1999, împreună cu Mihaela, soția sa, la Almeria, unde lucrează pe câmpurile de roșii: au fost singurii muncitori agricoli care erau de origine marocană. Imediat ce reușesc să obțină o viză, se mută în Catalonia. Închiriază un apartament, de-a lungul anilor lucrurile se îmbunătățesc și se nasc cei trei copii ai lor. Motivul întoarcerii a fost Covidul. „Lunile acelea petrecute închiși în casă au fost dificile, aici ar fi fost altfel. Experiența din Spania ne-a oferit un alt mod de a trăi, este o țară căreia îi vom fi mereu recunoscători”. Acum sunt mici antreprenori și recunosc: „În România se trăiește bine așa, nu ca angajați. Salariile sunt prea mici”.

Adrian (45 de ani) și Renate (37 de ani) au plecat din România în Spania, Londra, apoi Italia. Adrian a început să cultive șofran și ar vrea să facă din asta o mică afacere. Când Renate vorbește despre întoarcerea în România, ochii îi strălucesc. „Am regăsit natura, rădăcinile, animalele, toate lucrurile frumoase din copilăria mea”.

În Calata, se află Valentin Marmolach, 44 de ani, și Adriana Tolchu, 42 de ani. Istoria se repetă: douăzeci de ani în Spania, dorința de a se întoarce după pandemia de Covid. Valentin lucra ca mecanic, nu și-a schimbat meseria, iar acum deține propriul atelier. Tatiana făcea curățenie în camere de hotel, iar acum vinde churros, desertul tipic spaniol, la festivaluri și în piețe. Foodtruck-ul este parcat în grădină, păzit de cei doi câini ai casei. „Mi-e dor de mare”, mărturisește Valentin, „dar aici sunt aproape de pârtiile de schi”.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate frecvent
Știri
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate frecvent
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și a spus ce s-a întâmplat de fapt
Știri
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și a spus…
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc
Adevarul
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate ...
Pericolul ascuns din locuință! Obiectele banale care îți pot afecta sănătatea dacă nu sunt schimbate frecvent
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și ...
Val de panică după imaginile false cu Nicolae Guță în spital. Manelistul a reacționat imediat și a spus ce s-a întâmplat de fapt
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” ...
Radu Vâlcan, asaltat de copii și tentații la fiecare pas. Adela Popescu l-a lăsat „de izbeliște” în mijlocul haosului
Nașul Temișan, marele absent de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea: ...
Nașul Temișan, marele absent de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea: „I-am refuzat invitația”
Madonna a rămas fără haine la Coachella! Artista a anunțat că oferă o recompensă generoasă!
Madonna a rămas fără haine la Coachella! Artista a anunțat că oferă o recompensă generoasă!
Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia ...
Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor
Vezi toate știrile