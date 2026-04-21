Acasă » Știri » Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave! „Nu a fost sinucidere”. Detaliul care schimbă tot

Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave! „Nu a fost sinucidere”. Detaliul care schimbă tot

De: Alina Drăgan 21/04/2026 | 17:02
Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave! „Nu a fost sinucidere”. Detaliul care schimbă tot
Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave

Florina Florea, o româncă în vârstă de 66 de ani, a murit în condiții suspecte. Femeia lucra ca badantă în Italia și a fost găsită fără viață după ce a căzut de la etajul al treilea al unui imobil din localitatea Selargius, provincia Cagliari de pe insula Sardinia. Oamenii legii au demarat o anchetă, iar fiica femeii face acuzații grave. Aceasta spune că mama sa a fost omorâtă.

Florina Florea s-a stins din viața în data de 14 aprilie, în condiții încă neclare. Femeia locuia și muncea în casa lui Mariano Pinna, un bărbat de 87 de ani, care este acum cercetat pentru omor. Românca a căzut de la etajul trei al locuinței și chiar pensionarul a fost cel care a dat alarma.

Inițial, oamenii legii au bănuit că ar fi vorba despre un gest extrem, iar femeia s-ar fi sinucis. Însă, pe măsură ce ancheta a evoluat, noi detalii au ieșit la iveală, iar acum anchetatorii nu exclud ipoteza unei crime. Această variantă este susținută și de fiica femeii.

„Nu am nici cea mai mică idee despre ce s-a întâmplat în acea casă. Am o durere imensă pentru că mi-am pierdut mama, nu pot să mă gândesc cât a suferit”, a declarat Cătălina.

Fiica româncei moarte în Italia face acuzații grave

Fiica româncei urmează să ajungă acum în Italia pentru a fi mai aproape de ancheta aflată în desfășurare. De asemenea, aceasta exclude vehement ideea unei sinucideri și spune că cineva i-a făcut rău mamei sale.

Cele două au vorbit pentru ultima dată chiar cu o zi înainte de deces. Femeia îi spusese fiicei sale că merge la Unitatea de Primiri Urgențe din cauza unei dureri la picior care o împiedica să meargă normal.

„Am vorbit ultima oară la telefon. Era liniștită, dar voia să fie consultată pentru o durere la picior care nu îi permitea să meargă bine. După câteva ore de așteptare, însă, a decis să plece.

Mama mea nu și-a luat viața, nu ar fi făcut niciodată asta. Nu știu cine a fost, dar cineva i-a făcut rău”, a mai declarat fiica femeii.

 

