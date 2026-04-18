Acasă » Știri » Ion Bărbulescu a murit într-un accident rutier cumplit. Bărbatul de 54 de ani și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia

De: Alina Drăgan 18/04/2026 | 23:00
Tragedie românească în Italia! Ion Cristian Bărbulescu, un român în vârstă de 54 de ani, și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia. Acesta a fost protagonistul unui accident rutier din care nu a scăpat cu viață. Cisterna pe care o conducea s-a răsturnat. Aceasta era încărcată cu eter, o substanță chimică și inflamabilă.

Tragedia a avut loc joi, 16 aprilie, atunci când românul s-a răsturnat pe carosabil cu cisterna pe care o conducea. Șoferul român a murit la kilometrul 26 al autostrăzii A14, pe tronsonul din provincia Bologna, între Castel San Pietro și Bologna San Lazzaro, în direcția Imola.

Ion Cristian Bărbulescu avea doar 54 de ani și era originar din comuna Căzănești, județul Mehedinți. Acesta s-a stins din viață după ce cisterna pe care o conducea s-a răsturnat. Era încărcată cu eter, o substanță chimică și inflamabilă. Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-a intervenit în forță.

La locul tragediei au intervenit zece echipe ale pompierilor din Bologna, inclusiv patru autospeciale cu apă și unitatea specializată în riscuri nucleare, biologice, chimice și radiologice. Însă, din păcate, pentru șoferul român nu s-a mai putut face nimic.

Zona în care a avut loc accidentul a fost tratată ca un perimetru cu risc ridicat și abia vineri dimineața, 17 aprilie, s-a reluat circulația. În urma celor întâmplate, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Familia șoferului român este distrusă de durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Soția bărbatului a transmis un mesaj sfâșietor.

„Ai fost un sprijin în familie şi un om pe care ne-am putut baza. Îți vom păstra amintirea vie şi îți vom cinsti memoria în fiecare zi. Odihnă veşnică!”, este mesajul transmis de soția șoferului.

„Suntem alături de voi în aceste momente cumplite… Nu există cuvinte care să aline o asemenea durere, dar vă dorim multă putere să treceți peste această pierdere imensă. A fost un om deosebit, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace…”, a mai transmis în mediul online un apropiat al românului.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?
Știri
„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
Știri
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment...
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele marketingului sau micii artiști ai noii generații?
Adevarul
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele...
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat...
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte...
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a...
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Taylor Swift, în alertă la nuntă. Lunetiștii SWAT sunt pregătiți să intervină la marele eveniment
Taylor Swift, în alertă la nuntă. Lunetiștii SWAT sunt pregătiți să intervină la marele eveniment
„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?
„Flori, fete, filme sau băieți”, jocul copilăriei fără telefoane. Mai ții minte cum se joacă?
Horoscop 19 aprilie 2026. Zodia care primește o oportunitate rară
Horoscop 19 aprilie 2026. Zodia care primește o oportunitate rară
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
Cu cât se vinde un loc de parcare în Cluj-Napoca. A ajuns să coste cât o mașină second-hand
Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important ...
Cum trebuie să alegem numele copiilor, potrivit numerologului Eduard Agachi. Joacă un rol important în destinul fiecăruia
Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc ...
Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc complet”
Vezi toate știrile