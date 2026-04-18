Ion Bărbulescu a murit într-un accident rutier cumplit. Bărbatul de 54 de ani și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia

Tragedie românească în Italia! Ion Cristian Bărbulescu, un român în vârstă de 54 de ani, și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia. Acesta a fost protagonistul unui accident rutier din care nu a scăpat cu viață. Cisterna pe care o conducea s-a răsturnat. Aceasta era încărcată cu eter, o substanță chimică și inflamabilă.

Tragedia a avut loc joi, 16 aprilie, atunci când românul s-a răsturnat pe carosabil cu cisterna pe care o conducea. Șoferul român a murit la kilometrul 26 al autostrăzii A14, pe tronsonul din provincia Bologna, între Castel San Pietro și Bologna San Lazzaro, în direcția Imola.

Ion Cristian Bărbulescu avea doar 54 de ani și era originar din comuna Căzănești, județul Mehedinți. Acesta s-a stins din viață după ce cisterna pe care o conducea s-a răsturnat. Era încărcată cu eter, o substanță chimică și inflamabilă. Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-a intervenit în forță.

La locul tragediei au intervenit zece echipe ale pompierilor din Bologna, inclusiv patru autospeciale cu apă și unitatea specializată în riscuri nucleare, biologice, chimice și radiologice. Însă, din păcate, pentru șoferul român nu s-a mai putut face nimic.

Zona în care a avut loc accidentul a fost tratată ca un perimetru cu risc ridicat și abia vineri dimineața, 17 aprilie, s-a reluat circulația. În urma celor întâmplate, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Familia șoferului român este distrusă de durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Soția bărbatului a transmis un mesaj sfâșietor.

„Ai fost un sprijin în familie şi un om pe care ne-am putut baza. Îți vom păstra amintirea vie şi îți vom cinsti memoria în fiecare zi. Odihnă veşnică!”, este mesajul transmis de soția șoferului. „Suntem alături de voi în aceste momente cumplite… Nu există cuvinte care să aline o asemenea durere, dar vă dorim multă putere să treceți peste această pierdere imensă. A fost un om deosebit, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace…”, a mai transmis în mediul online un apropiat al românului.

