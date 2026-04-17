Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?

De: Paul Hangerli 17/04/2026 | 08:30
Alex Manninger, sursa-captură social media Juventus

Uneori legendele mor în cele mai neașteptate situații. Alexander Manninger, portarul legendă al Austriei a murit într-un accident de mașină care s-a petrecut ca în România. O trecere de cale ferată nesemnalizată, un tren, o moarte tragică. Cine împarte averea, evaluată la aproximativ 7 milioane de euro?

Alex Manninger a fost un jucător emblematic austriac. A bifat campionate importante, trofee importante și totuși viața sa privată a rămas întotdeauna ascunsă publicului. Decedat cu o zi în urmă, Alex nu a avut nici urmași, nici o soție sau o iubită care să îi moștenească averea.

Alex Manninger, portarul legendar al unei țări mici dar civilzate

Când spui Austria, te gândești la vals, la Mozart, la Viena sau Salzburg. Totuși, Austria a oferit și jucători de fotbal legendari. Unul dintre aceștia a fost Alex Manninger, un Bogdan Stelea al Austriei.

Născut în anul 1977, Alex Manninger a jucat la cluburi importante din Europa, dintre care amintim Juventus, Arsenal și Liverpool-clubul de la care s-a și retras. Deși a jucat în Seria A, acolo a lustruit mai mult banca de rezerve între 2012-2016 și totuși a câștigat din această poziție mai multe titluri alături de Juventus.

Perioada sa de glorie a fost atunci când a jucat la Arsenal între 1997-98. În acea perioadă a avut un rol important, titularul echipei Arsenal fiind accidentat, Alex i-a luat locul în echipă și a câștigat cu Arsenal eventul, adică titlul de campioană dar și cupa. A mai trecut pe la Udinese, Siena, FC Augsburg dar și Liverpool de unde s-a retras în 2017.

A fost de cele mai multe ori o rezervă de încredere, cu o carieră lungă și constantă, mai ales în Italia, un fotbalist capabil să performeze oricând la nevoie, iar cariera sa, în ciuda succeselor răsunătoare din Anglia, s-a legat mai ales de Italia. Acolo a fost cel mai constant, performând pe termen lung.

Cum a murit mai exact și cine îi moștenește averea?

Alex Mannigner este dovada vie că trecerile de cale ferată rămân în continuare o problemă, chiar și în cazul unor țări dezvoltate precum Austria. Fostul fotbalist, aflat la volanul mașinii sale pe data de 16 aprilie, a trecut peste calea ferată și a fost surprins de un tren de mare viteză. Mașina fost lovită și apoi târâtă pe șine. Alex Manninger a murit la fața locului din pricina rănilor suferite. Pasagerii nu au fost răniți iar circumsanțele exacte ale accidentului nu sunt încă clare.

Detalii despre viața sa intimă

Alex Manninger a fost un profesionist. Nu a intrat în lumina reflectoarelor presei de prea multe ori, iar atunci când a făcut-o, s-a datorat mai degrabă performanțelor din teren.

Alex nu a fost căsătorit, și nu avea copii. Nu există nici o informație publică, nici măcar speculații asupra unor relații de scurtă durată. Uriașul din poarta naționalei Austriei era descris ca un uriaș prietenos, un tip cald și modest, care și-a deschis două afaceri după retragerea din fotbal. Manninger, stabilit în Salzburg, avea un business care era legat de mobilă și tâmplărie- una dintre pasiunile sale- dar era implicat și în mici afaceri imobiliare.

Cine va moșteni averea?

În cazul acestui fotbalist special, profesionist și discret asupra vieții sale personale, nu putem ști cu siguranță cine va moșteni averea sa estimată la 7 milioane de euro. Neavând copii sau o soție, nici măcar o relație publică cunoscută, se pare că averea sa va reveni familiei. Totul se va lămuri odată cu deschiderea testamentului lui Alex, deși, cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri, având în vedere vârsta fotbalistului, acesta, cel mai probabil, nu avea o astfel de succesiune pregătită.

CITEȘTE ȘI:  Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani

 Ștefan Baiaram, între lupta pentru titlu și iubita sa: povestea Cristinei Răduț, „prințesa războinică” pe care a cerut-o de soție

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie
Știri
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26…
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital
Știri
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești…
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie,...
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii
Gandul.ro
Un ciclon va traversa România. Urmează ploi și temperaturi scăzute de săptămâna viitoare până la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, ...
Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe ...
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea ...
Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea Survivor. Ce data este în calendarul din tribul Războinicilor
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă ...
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și ...
Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și textură plăcută
Creatura aparte filmată în Munții Bucegi: „scorpionul fals” care i-a uimit pe români. Unde obișnuiește ...
Creatura aparte filmată în Munții Bucegi: „scorpionul fals” care i-a uimit pe români. Unde obișnuiește să se ascundă?
Vezi toate știrile