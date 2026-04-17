Moarte șocantă pentru portarul legendar al Austriei. Alex Manninger: accident tragic la o trecere feroviară. Cine va moșteni averea de 7 milioane de euro?

Uneori legendele mor în cele mai neașteptate situații. Alexander Manninger, portarul legendă al Austriei a murit într-un accident de mașină care s-a petrecut ca în România. O trecere de cale ferată nesemnalizată, un tren, o moarte tragică. Cine împarte averea, evaluată la aproximativ 7 milioane de euro?

Alex Manninger a fost un jucător emblematic austriac. A bifat campionate importante, trofee importante și totuși viața sa privată a rămas întotdeauna ascunsă publicului. Decedat cu o zi în urmă, Alex nu a avut nici urmași, nici o soție sau o iubită care să îi moștenească averea.

Alex Manninger, portarul legendar al unei țări mici dar civilzate

Când spui Austria, te gândești la vals, la Mozart, la Viena sau Salzburg. Totuși, Austria a oferit și jucători de fotbal legendari. Unul dintre aceștia a fost Alex Manninger, un Bogdan Stelea al Austriei.

Născut în anul 1977, Alex Manninger a jucat la cluburi importante din Europa, dintre care amintim Juventus, Arsenal și Liverpool-clubul de la care s-a și retras. Deși a jucat în Seria A, acolo a lustruit mai mult banca de rezerve între 2012-2016 și totuși a câștigat din această poziție mai multe titluri alături de Juventus.

Perioada sa de glorie a fost atunci când a jucat la Arsenal între 1997-98. În acea perioadă a avut un rol important, titularul echipei Arsenal fiind accidentat, Alex i-a luat locul în echipă și a câștigat cu Arsenal eventul, adică titlul de campioană dar și cupa. A mai trecut pe la Udinese, Siena, FC Augsburg dar și Liverpool de unde s-a retras în 2017.

A fost de cele mai multe ori o rezervă de încredere, cu o carieră lungă și constantă, mai ales în Italia, un fotbalist capabil să performeze oricând la nevoie, iar cariera sa, în ciuda succeselor răsunătoare din Anglia, s-a legat mai ales de Italia. Acolo a fost cel mai constant, performând pe termen lung.

Cum a murit mai exact și cine îi moștenește averea?

Alex Mannigner este dovada vie că trecerile de cale ferată rămân în continuare o problemă, chiar și în cazul unor țări dezvoltate precum Austria. Fostul fotbalist, aflat la volanul mașinii sale pe data de 16 aprilie, a trecut peste calea ferată și a fost surprins de un tren de mare viteză. Mașina fost lovită și apoi târâtă pe șine. Alex Manninger a murit la fața locului din pricina rănilor suferite. Pasagerii nu au fost răniți iar circumsanțele exacte ale accidentului nu sunt încă clare.

Detalii despre viața sa intimă

Alex Manninger a fost un profesionist. Nu a intrat în lumina reflectoarelor presei de prea multe ori, iar atunci când a făcut-o, s-a datorat mai degrabă performanțelor din teren.

Alex nu a fost căsătorit, și nu avea copii. Nu există nici o informație publică, nici măcar speculații asupra unor relații de scurtă durată. Uriașul din poarta naționalei Austriei era descris ca un uriaș prietenos, un tip cald și modest, care și-a deschis două afaceri după retragerea din fotbal. Manninger, stabilit în Salzburg, avea un business care era legat de mobilă și tâmplărie- una dintre pasiunile sale- dar era implicat și în mici afaceri imobiliare.

Cine va moșteni averea?

În cazul acestui fotbalist special, profesionist și discret asupra vieții sale personale, nu putem ști cu siguranță cine va moșteni averea sa estimată la 7 milioane de euro. Neavând copii sau o soție, nici măcar o relație publică cunoscută, se pare că averea sa va reveni familiei. Totul se va lămuri odată cu deschiderea testamentului lui Alex, deși, cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri, având în vedere vârsta fotbalistului, acesta, cel mai probabil, nu avea o astfel de succesiune pregătită.

