Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani

Alex Manninger, fost portar al naționalei Austriei și cunoscut pentru perioadele petrecute la Arsenal și în Serie A, a murit joi, la 48 de ani, în urma unui accident rutier produs în apropiere de Salzburg. Presa austriacă a relatat că vehiculul său a fost lovit de un tren de pasageri la o trecere fără barieră situată pe o linie ferată locală.

Fostul internațional a strâns 33 de selecții pentru Austria și a evoluat la Arsenal între 1997 și 2001, fiind primul fotbalist austriac care a jucat în Premier League. Și-a încheiat cariera la Liverpool în sezonul 2016–2017, fără a bifa însă minute oficiale. În Italia, a apărat poarta unor cluburi precum Fiorentina, Torino, Bologna, Siena, Udinese și Juventus.

Tragedie în lumea fotbalului!

De-a lungul carierei, Manninger a câștigat Premier League și FA Cup în 1998 cu Arsenal, iar în 2012 a devenit campion al Italiei cu Juventus. Transferul său la Arsenal, în 1997, s-a realizat pentru aproximativ 1,1 milioane de euro, după ce se formase în fotbalul austriac.

Directorul Asociației de Fotbal din Austria, Peter Schöttel, a transmis un mesaj în memoria fostului portar:

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui. Prin cariera sa internațională, a stabilit standarde și a inspirat și format mulți tineri portari. Profesionalismul, calmul și fiabilitatea sa l-au făcut o parte importantă a echipelor sale, precum și a echipei naționale”.

Federația Austriacă de Fotbal a confirmat decesul și a transmis un mesaj public:

„Vestea morții lui Alex Manninger este profund șocantă. Odată cu el, fotbalul pierde o persoană specială. În aceste momente dificile, sincerele noastre condoleanțe merg spre familia sa, spre prietenii lui și către toți cei care i-au fost aproape. Multă putere în perioada care urmează”.

Cariera lui Manninger s-a întins pe 22 de ani și a inclus 15 cluburi, printre care Fiorentina, Espanyol, Bologna, Torino, Arsenal, Liverpool și Juventus.

La Torino, italienii au transmis la rândul lor un mesaj de omagiu:

„Aceasta este o zi extrem de tristă. Am pierdut nu numai un atlet grozav, ci și un om care poseda calități rare: era umil, dedicat și avea un simț excepțional al profesionalismului. Ne vom aduce aminte de Alex Manninger în baza exemplului pe care l-a dat pe teren și în afara lui. Juventus exprimă condoleanțe și este aproape de familia lui în aceste momente grele”.

