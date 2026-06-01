Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns la București. Cum a reacționat

Un fan francez al lui PSG a trăit o întâmplare greu de imaginat după ce a plecat spre finala Champions League cu Arsenal convins că va ajunge la Budapesta, însă a aterizat la Bucureşti. Suporterul îşi făcuse toate planurile pentru marea confruntare, plătise biletul de meci, zborul şi cazarea, dar o confuzie de destinaţie i-a dat peste cap întreaga deplasare.

Tânărul povesteşte că îşi pregătise cu atenţie călătoria pentru finala considerată momentul perfect al sezonului. Totul era stabilit, însă o singură eroare l-a trimis în altă ţară. În loc să ajungă în capitala Ungariei, acolo unde se disputa partida, a coborât din avion în capitala României, la sute de kilometri distanţă de stadion.

Gafă colosală a unui suporter francez

Într-un videoclip publicat pe TikTok, francezul a admis deschis ce s-a întâmplat, spunând:

„Am greşit destinaţia”.

Mărturia lui a devenit rapid virală, mai ales că diferenţa dintre cele două oraşe este de peste 800 de kilometri.

Reacţiile din mediul online nu au întârziat să apară, iar mulţi utilizatori s-au amuzat copios pe seama confuziei. Un internaut a comentat:

„Nu şi-a dat seama că e ceva greşit când a văzut că nu mai e niciun alt fan în avion?”.

Altul a ironizat situaţia:

„Profesorul lui de geografie sigur e foarte dezamăgit”.

Printre mesajele populare s-a remarcat şi unul care a sintetizat perfect momentul:

„Din greşeală, şi-a cumpărat o vacanţă”.

A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns la București

În timp ce suporterul rătăcit îşi petrecea ziua la Bucureşti, PSG disputa finala cu Arsenal la Budapesta. Meciul a fost unul tensionat: londonezii au deschis scorul prin Kai Havertz în minutul 6, iar parizienii au egalat în minutul 65 prin Ousmane Dembele, din penalty. După 120 de minute, scorul a rămas 1-1, iar trofeul s-a decis la loviturile de departajare, unde PSG s-a impus cu 4-3.

Pentru clubul francez, a fost o seară încununată cu un nou trofeu Champions League. Pentru fanul rătăcit, însă, a fost o lecţie scumpă despre geografie şi atenţie la rezervări. În timp ce suporterii sărbătoreau triumful la Budapesta, el devenea viral pe internet fără să fi ajuns măcar la stadion.

Confuzia dintre Bucureşti şi Budapesta nu este o premieră pentru turişti, însă rareori o astfel de greşeală a avut consecinţe atât de costisitoare. În cazul francezului, aventura s-a transformat într-o finală ratată, bani pierduţi şi o celebritate neaşteptată în mediul online.

