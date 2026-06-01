Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele trei diferențe.

Testele de logică sunt adesea folosite de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, iar cele mai populare în mediul online sunt cele de tipul iluziilor optice, cuvinte sau numere lipsă, imagini cu diferențe și multe altele. Pe lângă rolul principal pe care îl au, astfel de exerciții îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria și spontaneitatea. Persoanele care fac zilnic teste de logică pot observa o îmbunătățire a memoriei, iar pe termen lung pot avea beneficii incredibile. Trebuie doar să fii atent și să găsești diferențele într-un timp scurt. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Test de logică | Câte diferențe puteți găsi în 55 de secunde? Geniile le identifică pe toate 3

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Exercițiul de astăzi îți testează capacitatea vizuală și memoria. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este important să rezolvi testul în maximum 55 de secunde. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să găsești toate cele trei deosebiri. În plus, mintea ta se va antrena în timp ce te distrezi. Să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să identifici diferențele: felicitări! Pentru cei care nu au succes, CANCAN.RO le va da rezolvarea. Prima diferență între cele două imagini este chiar la copac. În fotografia din dreapta, zăpada așternută este diferită față de cea din stânga. A doua deosebire este la căciula băiatului. În partea din dreapta cicurele este de culoare roșie, iar în stânga este albastru. Ultima diferență este la părul copilului, adică în partea dreaptă bretonul este mai mare decât în stânga.

Dragă cititorule, dacă te-ai întrebat vreodată cum se clasifică nivelul IQ, ei bine este astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

