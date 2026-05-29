Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test interesant. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele sunt foarte populare în mediul online și cele mai apreciate sunt cele cu iluzii optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau corectarea unui simplu calcul. Exercițiile de acest tip îți pun mintea la contribuție, iar pe termen lung pot avea beneficii incredibile. Este important să te focusezi pe abilitatea vizuală, gândire critică și spontaneitate. Crezi că te descurci?

Test IQ cu chibrituri | Corectați 1 – 8 = 7, mutând un singur băț

Ziua de vineri începe așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să corectezi rapid greșeala din calculul 1 – 8 = 7, pentru că este greșit. Poți face acest lucru doar mutând un singur băț și astfel vei găsi răspunsul potrivit. Exercițiul de astăzi îți pune la încercare gândirea critică, abilitatea vizuală, memoria, cunoștințele matematice și nu numai. Hai să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești răspunsul corect: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu și-au dat încă seama, CANCAN.RO le va da rezolvarea. Așadar, pentru a corecta 1 – 8 = 7 trebuia să mutați un singur băț. Acela era de la cifra 8 și să îl adăugați la semnul minus. Astfel, calculul devine 1 + 6 = 7.

Ce sunt testele IQ

Dacă te-ai gândit vreodată ce sunt testele IQ, ei bine, se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

