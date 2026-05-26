Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit pentru a corecta 6 + 8 = 1

De: Emanuela Cristescu 26/05/2026 | 16:16
Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi un nou test de inteligență, perfect pentru cei care adoră provocările vizuale și exercițiile de logică. În fața ta se află o ecuație construită din bețe de chibrit: 6 + 8 = 1.

La prima vedere, operația este complet greșită. Totuși, provocarea de astăzi nu ține doar de calcule simple, ci și de felul în care reușești să privești cifrele dintr-o altă perspectivă.

Misiunea ta este să muți două bețe de chibrit pentru ca egalitatea să devină corectă.

Nu există limită de timp, așa că poți analiza în voie fiecare cifră și fiecare posibilă transformare. Deși pare aproape imposibil să transformi ecuația 6 + 8 = 1 într-una adevărată prin doar două mutări, soluția este mai simplă decât ai putea crede.

Totul depinde de modul în care sunt formate cifrele din bețe de chibrit. În astfel de teste, un singur băț mutat poate schimba complet sensul unei cifre. Tocmai de aceea, aceste provocări sunt atât de apreciate de cei pasionați de puzzle-uri și jocuri de atenție.

Regula este clară: ai voie să muți doar două bețe de chibrit. Nu ai voie să adaugi alte bețe și nici să elimini vreunul. Tot ce trebuie să faci este să modifici poziția lor astfel încât ecuația să capete sens matematic.

Cei care au reușit să găsească soluția fără ajutor merită toate felicitările. Pentru cei care încă privesc atent ecuația și caută varianta corectă, iată rezolvarea.

Care este rezultatul corect

Pentru ca ecuația să fie corectă, trebuie să transformi 6 + 8 = 1 în:

5 + 6 = 11

Prin mutarea celor două bețe de chibrit, cifra 6 devine 5, cifra 8 devine 6, iar în partea dreaptă a egalului se formează numărul 11. Astfel, operația devine una corectă: 5 + 6 = 11.

Acest tip de exercițiu testează atenția, răbdarea și capacitatea de a gândi diferit. Uneori, soluția nu stă în calcule complicate, ci în observarea detaliilor mici, care pot schimba complet rezultatul.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și poate fi stabilit prin rezolvarea unor teste, puzzle-uri, serii de imagini și numere sau prin identificarea unui tipar într-un ansamblu logic. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt încadrați în mai multe categorii.

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii pot avea un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate, cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin peste media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

