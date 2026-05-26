Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile

Marți, 26 mai, canalul de YouTube ProMotor România publică episodul cu numărul 101 din seria „Podcast cu Prioritate”, una dintre cele mai urmărite producții video dedicate pasionaților de automobile, motociclete și lifestyle auto-moto din România.

Invitatul acestei ediții este Cristian Hrubaru, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motociclete, muzică rock și implicarea constantă în comunitatea moto din România. Episodul este moderat de Marius Vișan.

În cadrul podcastului, discuția va aborda mai multe teme relevante pentru comunitatea pasionaților de motoare și cultură rock. De la experiențele lui Cristian Hrubaru pe două roți și pasiunea pentru mașini, până la stilul de viață biker și legătura dintre muzica rock și libertatea asociată motociclismului, episodul promite un dialog autentic și relaxat.

Un subiect important al ediției îl reprezintă și proiectul Bikers for Humanity, organizație cunoscută pentru numeroasele acțiuni caritabile și umanitare realizate de-a lungul anilor. Podcastul explorează implicarea comunității moto în proiecte sociale și modul în care pasiunea pentru motociclete poate deveni un instrument real pentru ajutorarea celor aflați în nevoie.

Episodul 101 continuă direcția seriei „Podcast cu Prioritate”, care aduce în prim-plan invitați relevanți din lumea auto, moto, tech și motorsport, într-un format conversațional axat pe experiențe reale, povești personale și subiecte de actualitate.

Publicul va putea urmări noul episod pe canalul oficial de YouTube ProMotor România, începând de marți, 26 mai.