BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”

Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un bărbat care este atras de un anunț interesant într-un restaurant. Deznodământul este hilar.

Ieri seară treceam pe lângă un restaurant. Pe ușă era un anunț:

„Comandați orice doriți. Dacă nu avem, primiți 500 de lei!”

Intru și zic:

— „Vreau urechi de girafă pe pâine prăjită, cu coadă de maimuță ca garnitură.”

Peste câteva minute vine chelnerul cu 500 de lei cash.

— „E ziua dumneavoastră norocoasă – n-avem pâine.”

Criza bărbaților de 40 de ani

Un bărbat de 40 de ani vine la psihiatru și se plânge că suferă de … lipsa senzațiilor tari. Psihiatrul caută soluții:

– Încearcă să mergi cu mașina cu viteza foarte mare.

– Așa merg de obicei, nimic nou.

– Încearcă sa mergi într-o călătorie cu submarinul.

– Armata am făcut-o la submarine.

– la-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!

– Doctore, deja am trei! Ce mă fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele!

Alte bancuri amuzante

Trei candidați dau examenul de conducere. Instructorul care îi examinează îi întreabă:

– Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată, apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?

– Baba, că e păcat de puștoaică, răspunde primul.

– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.

– Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste condiții, zice și al treilea.

Sunteți picați toți! tipă instructorul exasperat… Frâna trebuie călcată, dobitocilor!

