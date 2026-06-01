BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”

De: David Ioan 01/06/2026 | 07:09
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?
– Păi, domnu’ polițist, este la voi de luna trecută. Să nu-mi spuneți că l-ați pierdut, că mă supăr!

Alte bancuri amuzante

Trei vulturi făceau bungee jumping.
Sare unu’ de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile.
Sare al doilea, sare al treilea…
— Mamă, ce cool a fost, zice unu’, hai să mai sărim o dată. Sus apare ursu’.
— Băi, ce faceți voi aici?
— Bungee jumping.
— Vreau și eu!
— Păi hai, sari.
Sare ursu’ în același timp cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs:
— Bă, da’ tu ai aripi?
— Nu, n-am…
— Mamă, ce cool e ursu’!

Un ardelean într-un magazin ca să cumpere un termos.
Vânzătoarea îi arată unul:
– Uite, bade, termosul ăsta e foarte bun: vara ține ceaiul rece, iar iarna îl ține cald.
Ardeleanul se scarpină după ureche, nedumerit:
– Apăi de, cucoană, dacă zici că-i bun, iaca l-oi lua.
– Da’, lămurește-mă și pe mine: de unde dracu’ știe termosu’ ăsta când îi vară și când îi iarnă?

Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport.
Șoferu’ ia bagajele, le bagă în portbagaj (și nu erau chiar puține).
După asta, văzându-l pe Papă așteptând, îi spune:
— Sfinția Ta, vă rog să poftiți.
— Știi, fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să conduc… Lasă-mă de data asta tu, te rog.
— Ohh, e imposibil. Mi-aș pierde jobul.
— Te rog, și să știi că sunt extrem de generos…
Șoferu’, până la urmă, cedează.
Papa la volan. Talpă. 120 km la oră
Șoferu’:
— Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde poliția.
Papa, blană. 160 km/h.
În spate, mașina poliției. Papa lasă geamul în jos.
Vine polițaiul, salută și se întoarce la mașina de poliție.
Ia stația:
— Sunt 1435. Dă-mi-l pe șefu’.
— Care-i treaba, bă?
— Șefu’, nu știu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.
— Arde-l.
— Nu cred că pot, e tare.
— Cine e, bă, primaru’?
— Nuu, mai important.
— Un guvernator, senator, ceva?
— Maaai tare!!!
— Cine, bă?
— Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina.

