Nuntă secretă în showbiz! Un celebru actor de telenovele s-a căsătorit după 9 ani de logodnă

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 08:10
Actorul Michael Le Vell, cunoscut pentru rolul lui Kevin Webster în serialul „Coronation Street”, s-a căsătorit cu Louise Gibbons. Cei doi au fost logodiți în ultimii 9 ani, dar au decis să își oficializeze relația în ultimul weekend din luna mai.

Actorul Michael Le Vell s-a căsătorit

Actorul în vârstă de 61 de ani și Louise și-au rostit jurămintele la Sale Town Hall din Manchester. La eveniment au fost prezenți prietenii și familiile celor doi.

Michael Le Vell a purtat un costum bej și o cravată maro, iar de pe chip nu i-a lipsit un zâmbet larg. Louise Gibbons a purtat o rochie albă mulată, fără bretele, cu mâneci din pene. Părul ei a fost coafat în bucle care îi cădeau pe umeri.

Cei doi s-au cununat civil

Ajuns mai devreme la Town Hall, Michael și-a arătat bucuria când a coborât din mașină, ridicând degetele mari în așteptarea miresei. Actorul a mărturisit, potrivit unui apropiat, că abia aștepta să își oficializeze relația, fiind „de mult timp momentul potrivit”.

Louise Gibbons a venit la ceremonie într-un Mercedes cu șofer, alături de o domnișoară de onoare, potrivit Mirror. Momentul de la starea civilă a fost extrem de emoționant. La ieșire, cei doi au fost aplaudați de invitați și au „înotat” în confetti bleu, apoi s-au sărutat în fața tuturor.

Michael Le Vell și Louise Gibbons se iubesc de 12 ani

Actorul Michael Le Vell a spus „da”, după o logodnă de 9 ani cu iubita sa, Louise Gibbons. Sursa foto: Profimedia

Cei doi s-au cunoscut în 2014, an în care și-au început și relația, datorită unui apropiat al actorului, care este fratele miresei. După trei ani de relație, s-au logodit în 2017.

Dar relația lor nu a fost mereu stabilă. Cei doi s-au despărțit pentru scurt timp la începutul relației, dar s-au împăcat la doar câteva zile după această ceartă.

Cine este Michael Le Vell

Este unul dintre cei mai cunoscuți actori de telenovele din Marea Britanie și unul dintre cei mai longevivi membri ai distribuției din Corrie.

A mai fost căsătorit cu Janette Beverley, pe care a cunoscut-o după ce a apărut alături de el în „Coronation Street”. Cei doi au spus „da” în 1986, dar au divorțat în 2011 și au împreună doi copii.

