Doliu în televiziune! O fostă vedetă TV a murit la 42 de ani. Familia crede că și-a luat viața

Matt Brown, fiul cel mare al familiei Brown, cunoscută publicului din serialul de succes „Alaskan Bush People”, a murit la vârsta de 42 de ani. Informația tristă a fost publicată de fratele său, Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, prin intermediul rețelelor sociale.

Fostul star al reality-show-ului difuzat de Discovery a fost găsit mort în Washington, sâmbătă, 30 mai. Vestea tristă a fost anunțată de fratele său, Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, în vârstă de 38 de ani.

În altă postare, Bear a mărturisit că Matt s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme de dependență și era înstrăinat de rudele sale. Familia crede că bărbatul și-a luat viața.

„Au găsit un corp în râu acum câteva ore și a fost identificat oficial ca fiind Matt. Sincer, nu m-aș fi gândit niciodată că și-ar putea face rău singur. S-a luptat mult timp cu problemele sale și mă temeam că ar putea sfârși din cauza unei supradoze sau a ceva asemănător. Nu credeam că va ajunge să-și facă rău”, a spus Bear într-un videoclip publicat online.

Matt Brown ar fi avut mai multe probleme

Din primele informații, rănile de pe trupul vedetei TV par să fie autoprovocare. Urmează ca medicii legiști să stabilească oficial cauza morții. Un alt frate de-al lui Matt, Noah Brown, se afla la fața locului.

Acesta a ajutat autoritățile să scoată trupul lui Matt din apă, contribuind și la identificare. Înainte de tragedie, mai mulți martori l-ar fi văzut pe Matt în apropierea unui râu din Washington, potrivit PEOPLE.

Ultima discuție dintre Bear și Matt Brown

Cei doi frați s-au întâlnit întâmplător într-un Walmart, înainte ca Bear să plece în Florida. Atunci, Matt i-a spus că are din nou probleme serioase.

„M-a sunat după aceea și mi-a spus că a recăzut. I-am spus: «Ridică-te din nou, omule. Toată lumea mai cade. Important este să te ridici și să continui. Mergi la dezintoxicare dacă este nevoie. Poți să treci peste asta.»”, a povestit Bear pe rețelele sociale.

După această dezvăluire, Bear i-a rugat pe fani să nu o învinovățească pe mama lor, Ami Brown.

„Vă rog să respectați familia, în special pe mama mea. Nu o atacați. Îi pasă enorm de mult de Matt și i-a păsat întotdeauna”, a declarat acesta.

Cine a fost Matt Brown

Matt a fost fiul lui Ami și Billy Brown. A devenit cunoscut datorită serialului TV „Alaskan Bush People”, care urmărea stilul de viață neconvențional al familiei în sălbăticia din Alaska. A făcut parte din distribuția emisiunii de la debutul din 2014 și până în 2019.

În acel an, s-a retras pe fondul problemelor sale publice legate de consumul de alcool și alte substanțe. Într-un interviu acordat în 2016, Matt recunoștea că observase cum consumul de alcool îi scăpa de sub control.

„Îmi dădeam seama că intram într-o spirală descendentă. Am început să beau ocazional, apoi tot mai mult. Atunci am văzut că problema se apropia și nu voiam să ajung unul dintre acei oameni. Aveam foarte multe emoții. Mi-au trebuit câteva zile să-mi fac curaj să le spun părinților. Dar sprijinul lor a fost incredibil. M-a făcut imediat să mă simt mai bine și să cred că pot reuși”, declara el atunci.

