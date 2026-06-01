Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în televiziune! O fostă vedetă TV a murit la 42 de ani. Familia crede că și-a luat viața

Doliu în televiziune! O fostă vedetă TV a murit la 42 de ani. Familia crede că și-a luat viața

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 06:30
Doliu în televiziune! O fostă vedetă TV a murit la 42 de ani. Familia crede că și-a luat viața
Matt Brown, fiul cel mare al familiei Brown, cunoscută publicului din serialul de succes „Alaskan Bush People”, a murit la vârsta de 42 de ani. Sursa foto: Discovery
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Matt Brown, fiul cel mare al familiei Brown, cunoscută publicului din serialul de succes „Alaskan Bush People”, a murit la vârsta de 42 de ani. Informația tristă a fost publicată de fratele său, Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, prin intermediul rețelelor sociale.

Matt Brown a murit la 42 de ani

Fostul star al reality-show-ului difuzat de Discovery a fost găsit mort în Washington, sâmbătă, 30 mai. Vestea tristă a fost anunțată de fratele său, Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, în vârstă de 38 de ani.

În altă postare, Bear a mărturisit că Matt s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme de dependență și era înstrăinat de rudele sale. Familia crede că bărbatul și-a luat viața.

„Au găsit un corp în râu acum câteva ore și a fost identificat oficial ca fiind Matt. Sincer, nu m-aș fi gândit niciodată că și-ar putea face rău singur. S-a luptat mult timp cu problemele sale și mă temeam că ar putea sfârși din cauza unei supradoze sau a ceva asemănător. Nu credeam că va ajunge să-și facă rău”, a spus Bear într-un videoclip publicat online.

Matt Brown ar fi avut mai multe probleme

Din primele informații, rănile de pe trupul vedetei TV par să fie autoprovocare. Urmează ca medicii legiști să stabilească oficial cauza morții. Un alt frate de-al lui Matt, Noah Brown, se afla la fața locului.

Acesta a ajutat autoritățile să scoată trupul lui Matt din apă, contribuind și la identificare. Înainte de tragedie, mai mulți martori l-ar fi văzut pe Matt în apropierea unui râu din Washington, potrivit PEOPLE.

Ultima discuție dintre Bear și Matt Brown

Cei doi frați s-au întâlnit întâmplător într-un Walmart, înainte ca Bear să plece în Florida. Atunci, Matt i-a spus că are din nou probleme serioase.

„M-a sunat după aceea și mi-a spus că a recăzut. I-am spus: «Ridică-te din nou, omule. Toată lumea mai cade. Important este să te ridici și să continui. Mergi la dezintoxicare dacă este nevoie. Poți să treci peste asta.»”, a povestit Bear pe rețelele sociale.

După această dezvăluire, Bear i-a rugat pe fani să nu o învinovățească pe mama lor, Ami Brown.

„Vă rog să respectați familia, în special pe mama mea. Nu o atacați. Îi pasă enorm de mult de Matt și i-a păsat întotdeauna”, a declarat acesta.

Cine a fost Matt Brown

Matt a fost fiul lui Ami și Billy Brown. A devenit cunoscut datorită serialului TV „Alaskan Bush People”, care urmărea stilul de viață neconvențional al familiei în sălbăticia din Alaska. A făcut parte din distribuția emisiunii de la debutul din 2014 și până în 2019.

În acel an, s-a retras pe fondul problemelor sale publice legate de consumul de alcool și alte substanțe. Într-un interviu acordat în 2016, Matt recunoștea că observase cum consumul de alcool îi scăpa de sub control.

„Îmi dădeam seama că intram într-o spirală descendentă. Am început să beau ocazional, apoi tot mai mult. Atunci am văzut că problema se apropia și nu voiam să ajung unul dintre acei oameni.

Aveam foarte multe emoții. Mi-au trebuit câteva zile să-mi fac curaj să le spun părinților. Dar sprijinul lor a fost incredibil. M-a făcut imediat să mă simt mai bine și să cred că pot reuși”, declara el atunci.

CITEȘTE ȘI:

Greșeala care i-a fost fatală copilului de 2 ani mort pe DN1. Cum s-a produs accidentul din Făgăraș, de fapt

Marcia Lucas, fosta soție a lui George Lucas – regizorul „Star Wars”, a murit la 80 de ani. Cauza oficială a decesului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real
Showbiz internațional
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul…
Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” este însărcinată! Vedeta și soțul ei vor deveni părinți în septembrie
Showbiz internațional
Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” este însărcinată! Vedeta și soțul ei vor deveni părinți în septembrie
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”
Adevarul
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o...
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Click.ro
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
go4it.ro
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a...
ULTIMA ORĂ
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare ...
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare periodic frustrările noastre”
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum ...
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
Horoscop rune azi, 1 iunie 2026. De Ziua Copilului, o zodie va fi împinsă de forțe intense care cer ...
Horoscop rune azi, 1 iunie 2026. De Ziua Copilului, o zodie va fi împinsă de forțe intense care cer o schimbare
Vezi toate știrile