Cătălin Măruță s-a autopropus la Antena 1: ”Rupeam tot”

Catalin Măruță a intrat puternic în zona de conținut online, lansând pe YouTube noul proiect „Sosurile lui Măruță”, un format gândit pentru discuții relaxate, replici spontane și invitați care pot genera momente virale.

Primul invitat al emisiunii a fost Radu Ciucă, unul dintre oamenii cu care Cătălin Măruță are o chimie naturală, iar dialogul lor a livrat deja primele secvențe intens distribuite în mediul digital.

Cătălin Măruță s-a autopropus la Antena 1

În cadrul discuției, Cătălin Măruță l-a provocat pe Ciucă să aleagă cu cine ar face echipă la Asia Express, oferindu-i trei variante: Jorge, Emily Burghelea și Oase, cunoscut oficial ca Ionuț Dongo.

Radu Ciucă nu a stat pe gânduri și l-a ales pe Oase, motivând atât colegialitatea dintre ei, cât și faptul că acesta a câștigat sezonul din 2019, un avantaj important într-o competiție atât de solicitantă.

Momentul a devenit și mai savuros când Ciucă a întors întrebarea către prezentator.

„Dar de ce nu te-ai băgat și pe tine pe listă?”, declanşând un dialog “înţepător”.

Cătălin Măruță a intrat imediat în joc:

„M-ai fi ales pe mine? Opream toate maşinile, rupeam în engleză”, a spus el, într-un stil autoironic care îl caracterizează.

Prezentatorul a continuat în aceeași notă:

„Eu și Ciucă eram baza TikTok-ului”, o trimitere la popularitatea lor în mediul online și la modul în care interacțiunile lor devin rapid virale.

Radu Ciucă a completat:

„Cu tupeul tău și nervii mei câștigam Asia Express”, sugerând că ar fi format o echipă memorabilă, fie că ar fi ajuns în finală, fie că ar fi fost eliminați rapid.

Cătălin Măruță a închis scena cu o replică pe măsură:

„Sau ne dădeau afară după primul episod”.

