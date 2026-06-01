Asigurările RCA se scumpesc cu 12%. Cum vor arăta noile tarife

De: Alina Drăgan 01/06/2026 | 14:40
Asigurările RCA se scumpesc cu 12%
Vești proaste vin pentru șoferi! RCA se scumpește din nou. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarife de referință RCA, un reper în evoluția prețurilor în următoarele 6 luni. Noile tarife sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Potrivit ASF, scumpirea vine din cauza creșterii costurilor generate de accidente și a cheltuielilor de achiziție și administrare a ploițelor RCA. Cum vor arăta noile tarife?

Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețurile de vânzare practicate de firmele de asigurări, ci au un rol orientativ pentru înțelegerea evoluției costurilor reale din piața RCA în următoarele 6 luni. Tarifele de referință au însă un rol important în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).

În raportul publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și realizat de o companie privată, se indică o creștere a tarifelor de referință RCA pentru piața din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.

Mai exact, noile tarife indică o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. De asemenea, noile tarife sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. În cazul companiilor este vorba de o creștere a tarifelor de referință de 10% atât la autoturisme cât și la autovehicule de transport marfă.

Cel mai mare tarif de referință este de 5.325 de lei și îl vor avea de plătit șoferii din București-Ilfov, cu vârsta de 30 de ani sau sub 30 de ani care conduc autoturisme ale căror motoare au o putere între 151-și 200 KW. Pentru aceeași categorie de tineri șoferi care conduc mașini la fel de puternice, însă înmatriculate în restul țării, tariful de referință este de 4.344 de lei, cu aproape 1.000 de lei mai mic decât cel pentru București-Ilfov.

Pentru o comparație, tarifele de referință anterioare, calculate în noiembrie 2025, această categorie de șoferi din București Ilfov are un tarif de referință mai mare cu aproape 300 de lei, în timp ce în restul țării tariful de referință este mai mare cu peste 250 de lei.

Analiza pe categorii de risc arată însă că există și situații în care tarifele de referință au scăzut. Pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani și autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate și pentru șoferii sub 30 de ani care dețin autoturisme cu o putere de peste 300 kW.

 

